A Pobra pon en valor a súa historia e patrimonio cun ciclo de catro conferencias
As xornadas de divulgación celebraranse os días 26 e 27 de setembro no Teatro Elma
Historia, patrimonio e cultura volverán centrar as actividades do programa A Pobra do Caramiñal no tempo, que celebrará a súa novena edición os días 26 e 27 de setembro.
As xornadas reunirán diferentes especialistas para achegar á cidadanía investigacións, episodios e figuras vinculados ao pasado do municipio e da comarca.
O alcalde, José Carlos Vidal, e a concelleira de Cultura, Patricia Lojo, presentaron a programación xunto con Manuel Gago Mariño, un dos impulsores das xornadas e relator nesta edición.
A iniciativa busca favorecer a divulgación do coñecemento sobre a historia local e poñer en valor un patrimonio que forma parte da identidade da Pobra.
O ciclo comezará no Teatro Elma o sábado 26, ás 16.45 horas, da man de Xosé Antonio López Silva, filólogo, catedrático de Ensino Secundario e membro do padroado da Fundación Otero Pedrayo, que impartirá o relatorio Otero Pedrayo e a comarca do Barbanza: paisaxe e historia na Guía de Galicia.
Tomará o relevo ás 17.25 horas a arqueóloga Lupe Castro coa charla O castro da Croa de Posmarcos: resultados da primeira campaña arqueolóxica.
Tras un descanso, Manuel Gago Mariño, da Universidade de Santiago de Compostela, impartirá ás 18.40 horas o relatorio Identidades e mulleres: tres historias (de película) no pasado da Pobra.
A última intervención da tarde chegará ás 19.20 horas da man de José Vicente García Santamaría, profesor titular da Universidade Carlos III, xornalista e doutor en Comunicación, que falará sobre mariñeiros republicanos galegos nos campos de concentración soviéticos.
Ás 20.00 horas abrirase unha quenda de preguntas e comentarios e, ás 20.30 horas, terá lugar a entrega do póster de Alexandre González Rivas, realizado mediante ilustración 3D.
O domingo 27 a proposta trasladarase ao territorio cunha actividade dedicada ao litoral da parroquia do Xobre. A saída está prevista para as 10.00 horas desde o aparcadoiro da alameda, con desprazamento en autobús. As prazas son limitadas e as reservas poden realizarse chamando ao número 981 831 633.
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