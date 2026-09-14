Julián Bustelo: "Proxectamos unha profunda renovación da fachada urbana de Rianxo conectando os paseos de Taragoña e Tanxil"
O alcalde vive unha das edicións máis emotivas das Festas da Guadalupe "cun pé na rúa e outro no Concello"
No balance do que vai de lexislatura destaca fitos como a aprobación da primeira RPT e do orzamento máis alto da historia do municipio
O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, vive estos días as Festas da Guadalupe "cun pé na rúa e o outro no Concello": traballando para que os festexos segan transcorrendo con éxito e sen incidencias e gozando das actividades "como un veciño máis: cos amigos, coa familia e coa miña peña", sinala.
_Como están indo as festas?
_Está sendo unha edición moi especial e emotiva. Por un lado, o regreso da escultura da Guadalupe de Asorey a Tanxil, que permitiu que esta imaxe se rencontrara este domingo, no marco da procesión marítima e tras 21 anos, coa da Moreniña que se venera na capela. Por outro, a merecida homenaxe a Ramón Iglesias, Xixí, que recibiu a Medalla de Ouro do Concello e recolleu tamén nas rúas o cariño e a gratitude dos seus veciños. E, ademais, estamos gozando dunha meteoroloxía excelente. O ano pasado a choiva impediu celebrar a procesión, pero este ano temos moi bo tempo.
_E o irmandamento dos concellos de Rianxo e A Estrada, que se selará o sábado 19...
_Si, xusto ao día seguinte de que remate a Guadalupe. Elixiuse esa data porque foi o día que casaron Castelao e Virxinia. O do día 19 será un acto protocolario, pero detrás virán importantes actos culturais. E, obviamente, A Estrada está chamada a ter protagonismo nas vindeiras edicións da Guadalupe.
_A Guadalupe de Asorey preside de novo un contorno renovado e que seguirá mudando, non?
_En efecto. A colaboración de Cortizo permitiu habilitar unha senda peonil entre Quenxo e Tanxil, e estamos traballando xa nun ambicioso proxecto para recuperar o histórico dique de Tanxil. De momento, estamos analizando as opcións técnicas para unha actuación que deberá ter o visto bo de Costas. Será unha obra moi complexa tecnicamente. A idea é recuperar a canle de auga, na liña do traballo que Costas está levando a cabo para recuperar zonas alteradas ambientalmente.
_Nesa liña encádrase tamén o seu proxecto para renovar a fachada marítima urbana?
_Si. Hai uns meses encargamos un amplo proxecto (que pronto presentaremos) coa idea de executalo por fases. A intención é conectar os paseos de Quenxo-Tanxil e Taragoña-Setefogas para completar un itinerario que agora está interrompido no centro da vila. Queremos que sexa un gran bulevar polo que poder camiñar a menos de dous metros do mar. Haberá que manter o tráfico de vehículos, pero dando máis protagonismo ao tránsito peonil. Ademais, no paseo marítimo investíronse máis de 120.000 euros en tres fases de renovación de luninarias, nun proxecto de mellora enerxética que terá continuidade co que acometeremos moi pronto, cun investimento de máis de 500.000 euros, para renovar 500 puntos de luz, cadros eléctricos, etc. para avanzar cara a telexestión do servizo. E tamén no paseo marítimo imos acometer en dúas fases outra actuación de renovación do firme e do mobiliario urbano, en dúas fases de máis de 200.000 euros cada unha.
_Vostede apostou dende o primeiro momento por transitar en minoría por esta lexislatura. Que balance fai desta travesía?
_Dende Rianxo en Común pensamos que era o mellor camiño, pero non por empeño, senón porque temos un proxecto sólido e sabiamos que, con diálogo e traballo, sairía adiante. O tempo demostrou que era posible e deunos a razón. Fago un balance moi positivo, porque fixemos e estamos facendo investimentos moi importantes cun gran volume de licitacións (en saneamento, abastecemento, asfaltados...) e acadamos grandes fitos, como a aprobación da primeira Relación de Postos de Traballo (RPT) de Rianxo e a dos orzamentos máis altos da historia do municipio.
_Cales son os vindeiros obxectivos?
_Aos rianxeiros e rianxeiras agárdanos a posta en marcha de importantes proxectos, como a residencia que vai construír a Deputación (nunhas semanas licitarase a redacción do proxecto) ou o centro de día. O cambio foi positivo e queremos que continúe. O reto é avanzar nesa liña cunha maioría ampla na vindeira lexislatura; sen renunciar ao diálogo, pero con máis forza.
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