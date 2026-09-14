María Lago esíxelle á Conselleira de Política Social “unha solución urxente á falta de persoal na Escola Infantil de Muros”
No centro só hai dúas das seis traballadoras necesarias para atender os 40 nenos e nenas matriculadas
A situación provoca que só se lles ofreza servizo ás familias ata as 13.30 horas
A alcaldesa de Muros, María Lago, envioulle este luns á conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, unha carta para esixirlle a "urxente cobertura de postos" na Escola de Educación Infantil da localidade.
“A falta de persoal nesta escola, da rede Galiña Azul da Xunta, está a afectar ao normal funcionamento do centro e á conciliación das familias usuarias. O curso iniciouse o 8 de setembro, cun atraso dunha semana, e actualmente só están incorporadas dúas das seis traballadoras necesarias”, explica María Lago.
“Esta situación está a impedir a prestación do servizo no horario completo, ofrecéndose actualmente ás familias atención só ata as 13.30 horas, debido ao incumprimento das ratios de persoal”, engade a alcaldesa.
Así mesmo, a carta lembra que estaba prevista para este luns 14 de setembro a incorporación da totalidade do alumnado matriculado, “sen que, segundo se trasladou ao Concello, estea garantido o cumprimento das ratios necesarias, o que podería impedir a asistencia das crianzas ao centro”.
“Esta situación está a ocasionar graves dificultades de conciliación familiar e laboral ás familias usuarias, polo que lle solicito que se adopten con carácter urxente as medidas necesarias para cubrir os postos vacantes, garantindo o cumprimento das ratios e a prestación do servizo no seu horario habitual”, remata a alcaldesa, que demanda á Xunta “que informe a este Concello sobre as actuacións previstas e a previsión para a incorporación do persoal”.
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