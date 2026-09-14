Noia activa a renovación da beirarrúa da rúa de Galicia, porta de entrada ao casco histórico
A actuación conta cun investimento de 48.380 euros e dá continuidade ás melloras desenvolvidas no Campo da Feira e nos xardíns Felipe de Castro
O Concello de Noia iniciou as obras de renovación da beirarrúa da rúa Galicia, no tramo comprendido entre os números 2 e 12, cun investimento de 48.380,64 euros, IVE incluído.
A actuación está financiada integramente a través do Plan Único da Deputación da Coruña e conta cun prazo de execución de tres meses.
A intervención permitirá renovar unha beirarrúa que presenta deterioro e deficiencias de accesibilidade nun punto especialmente transitado da vila, que funciona como conexión entre a alameda, o ensanche e o casco histórico.
Os traballos inclúen a retirada do pavimento existente e a execución dun novo pavimento continuo de pedra granítica, así como a mellora dos alcorques e a incorporación de novos elementos de protección, buscando unha maior integración de todo o espazo.
A obra dá continuidade ás actuacións que o Concello vén desenvolvendo nesta contorna, coa renovación dos xardíns Felipe de Castro e do Campo da Feira, as melloras no parque infantil e diferentes intervencións na propia alameda. O obxectivo é avanzar progresivamente na renovación de todo este eixo de entrada ao centro da vila.
O alcalde de Noia, Francisco Pérez, destaca que «esta non é unha actuación illada. Estamos intervindo progresivamente sobre toda esta contorna para conseguir que un dos principais accesos ao centro de Noia presente unha imaxe máis coidada, accesible e agradable tanto para a veciñanza como para quen nos visita».
Pola súa banda, o tenente de alcalde e responsable da área de Obras, Manuel Seijas, sinala que «a rúa Galicia é unha das principais portas de entrada ao casco histórico e levaba tempo precisando unha actuación. Falamos dunha zona moi transitada, con vivendas, comercios e equipamentos, polo que esta obra permitirá mellorar de maneira importante tanto o estado da beirarrúa como a accesibilidade e a comodidade dos percorridos peonís».
A execución das obras obrigará a modificar temporalmente a circulación na contorna. Durante os traballos, o tráfico procedente do semáforo de Dominga será desviado cara á rúa Rosalía de Castro, polo que non se poderá continuar desde ese punto en dirección á rúa Galicia.
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