Boiro, Rianxo y A Pobra se alían para formar a 16 jóvenes en trabajos de jardinería... y riego
Realizarán trabajos en las zonas verdes de la casa de cultura pobrense, del entorno de Pedra da Moura, de las playas de Tanxil y de A Torre y de Goiáns, así como en varias rotondas
Los concellos de Boiro, Rianxo y A Pobra se han aliado para poner en marcha una nueva acción de formación laboral destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años de la comarca del Barbanza.
Se trata del programa de empleo Talento Mozo Xuventude II, en el que a lo largo de doce meses se formarán 16 jóvenes.
En la presentación participaron el alcalde de Boiro, José Ramón Romero; el director territorial de Emprego, Comercio e Emigración, Juan José Couce Prego; el edil boirense de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo; la edil de Benestar Social, Igualdade, Maiores e Xuventude de Rianxo, Ana Vidal; y la edil de Promoción Económica de A Pobra, Amparo Cerecedo.
Asistieron también la directora de esta escuela taller, Eliana Bouzas; la tutora, Leticia Vázquez; y el profesor de Jardinería, Emilio Saborido.
Los alumnos se capacitarán en la especialidad de mantenimiento de jardines y zonas verdes, orientada a la adquisición de competencias para la creación, conservación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes.
Recibirán formación teórica y también práctica en jardines y zonas verdes de los municipios de Boiro, Rianxo y A Pobra. En concreto, en A Pobra realizarán trabajos en los jardines de la casa de cultura Raquel Soler y en el entorno de Pedra da Moura; en Rianxo, en las zonas verdes de las inmediaciones de las playas de Tanxil y de A Torre; y en Boiro, en Goiáns y en varias rotondas.
Amparo Cerecedo destacó que "la formación no incidirá solo en la parte ornamental, sino también en algo tan importante como los sistemas de riego y el aprovechamiento del agua".
El programa está financiado por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con 478.994 euros.
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