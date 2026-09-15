Luz verde ao trazado dunha senda peonil de 6 km no Porto do Son
A actuación, orzamentada en 2,7 millóns, incluirá a construcción de dúas pasarelas fluviais
A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, destaca que a senda na AC-550 permitirá conformar un itinerario seguro e continuo ao longo de 6 km no Porto do Son. Allegue presentou este martes a actuación da nova senda, na que se investirán 2,7 M€, financiados con fondos FEDER.
Habilitaranse dous treitos principais de senda entre Linteiros e Quintáns, que conectarán coas beirarrúas existentes e con treitos antigos da estrada para conformar un itinerario seguro.
O primeiro treito da nova senda estenderase ao longo de máis dun quilómetro entre Linteiros e A Gafa, mentres que o segundo, de 2,3 km, irá desde a zona urbana de Freixedo ata o tanatorio de Campo de Prado.
A senda terá 2 metros de ancho, salvo en puntos singulares e permitirá, sumada aos tramos existentes, conformar un itinerario seguro e cómodo para os desprazamentos de veciños e visitantes ao longo de seis quilómetros desta estrada autonómica, desde o límite con Noia a Quintáns.
A intervención incluirá actuacións singulares, como as pasarelas que se executarán sobre os ríos Hornanda e Quintáns, así como a mellora da accesibilidade de 6 paradas de autobús.
A nova senda facilitará o acceso ás praias situadas paralelamente a esta estrada (como a das Gaivotas, as de Pozo e Langaño e a de Aguieira), xa que conectará directamente con camiños ou viarios de acceso a estes areais.
Allegue destacou que, unha vez aprobado xa definitivamente este proxecto de trazado e publicado este martes no Diario Oficial de Galicia, a Xunta avanza na supervisión do proxecto construtivo, para a próxima licitación das obras neste ano. Terán un prazo de execución de 14 meses.
Unha vez que estea rematada, xunto aos outros seis quilómetros de itinerarios xa executados polo Concello, serán un total de doce os quilómetros de traxecto seguro nesta estrada no municipio do Porto do Son.
A conselleira enmarcou esta actuación na aposta da Xunta pola mobilidade sostible e saudable a través destes itinerarios, un dos eixos do compromiso en infraestruturas, xunto ao investimento para sumar cada ano novos quilómetros de estradas de altas prestacións e o destinado ao mantemento e conservación da rede viaria.
“Pero temos como eixo principal a seguridade dos colectivos máis vulnerables nas estradas: os peóns”, indicou. Neste senso, destacou que a execución destes itinerarios a través do plan de sendas tamén contribúe “a embelecer os nosos concellos”.
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