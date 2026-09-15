Nintendo se inspira en Galicia: este es el municipio de Barbanza que aparecerá en su próximo videojuego

Jugadores de todo el mundo se fijarán esta semana en un rincón de Galicia. Y es que el estudio nipón Intelligent Systems ha incluido varias referencias reconocibles de la geografía gallega en el mundo de su próximo lanzamiento para la Switch 2, Fire Emblem: Fortune's Weave.

El videojuego, que saldrá este jueves 17 de septiembre, contiene localizaciones que recuerdan a varios territorios españoles, aunque su ambientación es de estilo grecorromano. En el mapa mostrado en el tráiler, se encuentra el reino de Arago -en referencia a Aragón- y Castalia (Castilla), pero también un municipio coruñés que ha acabado formando parte de su mundo.

Se trata de Ribeira, que no ocupa un lugar meramente anecdótico en la trama de esta popular saga. La serie, una de las franquicias RPG más importantes de Nintendo, ha utilizado el nombre del municipio para bautizar la "aldea" natal de uno de sus cuatro protagonistas, Cai, que parte de la villa para luchar en los Juegos Heroicos.

Ribeira, la "aldea" marinera de un héroe de videojuego

El concello de Ribeira se ha trasladado a este videojuego, aunque convertido en una aldea ficticia. Así lo confirmaba Nintendo en una de sus últimas publicaciones sobre la saga en X, donde describió al protagonista de la historia como "un bondadoso joven de la aldea de Ribeira" que "se ha propuesto ganar en los Juegos Heroicos para cumplir su gran deseo: liberar a su cautivo padre".

La referencia al municipio gallego podría parecer una casualidad si no le acompañaran guiños a otros puntos de la comunidad autónoma. En el mapa también aparece Aguiño, un pueblo del territorio ribeirense, y Orens, que recuerda a Ourense.

Las referencias a la España medieval

A pesar de tener una estética grecorromana, Fire Emblem: Fortune's Weave está salpicado de referencias que recuerdan a la geografía y cultura de la España medieval. Además de las referencias gallegas y de localidades como la leonesa Benllera, los propios personajes tienen ecos de la cultura española.

Uno de los principales, Leda, lucha con una vihuela, un instrumento de cuerda muy relacionado con la música española del Renacimiento. Las referencias se extienden por el nuevo lanzamiento de Nintento y podrán ser descubiertas por los jugadores en la Switch 2 a partir de este 17 de septiembre.

En esta nueva entrega, los protagonistas serán los Juegos Heroicos, una competición que pondrá a prueba las habilidades de los gamers para lograr la victoria. La historia seguirá a cuatro personajes centrales: el espadachín Dietrich, la reina Theodora, la artista Leda y el joven Cai, el chico "de buen corazón" que pone a Ribeira y a Galicia en el mapa de los videojuegos.