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Padrón e Rianxo, máis cerca nas Festas da Guadalupe

Anxo Arca e Julián Bustelo volveron estreitar os lazos institucionais que unen ambos os concellos

Os festexos continúan este mércores coa Feira do Circo, e o xoves será o Feirón Mariñeiro

Anxo Arca, esquerda, e Julián Bustelo, este martes no acto institucional do Día de Padrón.

Anxo Arca, esquerda, e Julián Bustelo, este martes no acto institucional do Día de Padrón. / Cedida

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Suso Souto

Rianxo

Os alcaldes de Rianxo, Julián Bustelo, e Padrón, Anxo Arca, volveron estreitar este martes os lazos institucionais que unen ambos os concellos no marco do Día de Padrón das Festas da Guadalupe.

O mandatario padronés regaloulle ao seu homólogo rianxeiro unhas bolsas de pementos da súa terra, dociños, uns tarros de marmelada de pementos e un exemplar do libro Galiza na Guerra Civil: campos de concentración de Muros, Padrón, A Pobra e Rianxo.

Pola súa banda, Bustelo entregolle a Arca un pin do Concello de Rianxo.

Nos actos participaron a Banda da Escola de Música de Rianxo e a Banda de Música Municipal de Padrón, que ofreceu un concerto.

As Festas da Guadalupe continúan este mércores. Haberá Feira do Circo; o espectáculo infantil O show de Fifo; sesión vermú coa orquestra Solara; Xantar dos Nosos Maiores, coa actuación de José Manuel Domínguez; concerto da Banda de Música de Arca; tardeo con Malezza; bailes latinos con El Tomasón; o espectáculo circense Unha de piratas; música con Bando das Gaitas de Portugal; e verbena con Solara e Cinema.

O xoves día 17, Feirón Mariñeiro

O xoves 17 a vila retrocederá no tempo co Feirón Mariñeiro. A sesión vermú estará amenizada por Cé Orquestra Pantasma e o trío Alborada. Pola tarde actúa Paxaro Pinto. Na Noite Folck actuarán Mediarea e Boavila e, na verbena, Arizona e Gran Parada.

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O venres 18 estará dedicado aos cativos, con inchables, Festa da Espuma e Verbena Infantil con Pakolas e as Tripulantes. Eureka amenizará a sesión vermú, e as orquestras Trébol e Ritmo Joven a verbena, xunto a Eureka. A festa rematará coa Noite das Bengalas e o canto da Rianxeira.

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