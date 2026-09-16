Un conductor resulta herido tras una colisión en la carretera AC-550 en Muros

Los miembros del GES de Muros auxiliaron a un conductor que necesitaba ayuda para abandonar el coche tras salirse de la vía y chocar contra otro vehículo.

Una persona alertó del accidente al 112 Galicia alrededor de las nueve de la noche del martes. El choque se produjo en la carretera AC-550, a la altura del núcleo de Abelleira.

Aunque dicho conductor no estaba atrapado, sí fue necesaria la intervención de los miembros del GES de Muros para garantizar una salida segura del vehículo.

Finalmente, fue trasladado al centro de salud por una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.