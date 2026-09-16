Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión en LavacollaSenén BarroVertido en TordoiaSan LourenzoImserso
instagram

TRÁFICO

Un conductor resulta herido tras una colisión en la carretera AC-550 en Muros

El accidente ocurrió a la altura del lugar de Abelleira

El herido fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario.

El herido fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario. / X. G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

Los miembros del GES de Muros auxiliaron a un conductor que necesitaba ayuda para abandonar el coche tras salirse de la vía y chocar contra otro vehículo.

Una persona alertó del accidente al 112 Galicia alrededor de las nueve de la noche del martes. El choque se produjo en la carretera AC-550, a la altura del núcleo de Abelleira.

Aunque dicho conductor no estaba atrapado, sí fue necesaria la intervención de los miembros del GES de Muros para garantizar una salida segura del vehículo.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, fue trasladado al centro de salud por una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
  2. Hallan en el convento pontevedrés de Santa Clara un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán
  3. El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
  4. El vertido de purín de Tordoia afecta ya a tres ríos y la Xunta despliega barreras para evitar que llegue al Tambre
  5. Una serie con sello compostelano sobre la Armada Española rodada en Galicia: así es la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco
  6. Fuentes próximas al Papa confirman que se está trabajando en su visita a Santiago: barajan dos fechas
  7. Hacer pandilla en O Milladoiro después de los 60: «Xa me din as fillas que saio máis ca elas»
  8. De Negreira a Coristanco: cuatro panaderos del área de Santiago y la Costa da Morte se cuelan entre los mejores de España y uno conquista el bronce

Un conductor resulta herido tras una colisión en la carretera AC-550 en Muros

Un conductor resulta herido tras una colisión en la carretera AC-550 en Muros

Vuelve a arder O Courel sin control: más de 250 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas

Vuelve a arder O Courel sin control: más de 250 hectáreas arrasadas en menos de 24 horas

Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea

Von der Leyen propone que Canadá sea miembro asociado de la Unión Europea

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania

Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

Von der Leyen se dirige a los ceutíes: "La frontera de Ceuta es la frontera de Europa y Europa estará ahí para vosotros"

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos

Cientos de estudiantes de la Universidad de Morelos marchan pidiendo justicia para Claudia Tacoronte

Tracking Pixel Contents