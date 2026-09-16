ACRD PRAIA DO CASTELO
Muros reivindica os proxectos culturais de proximidade fronte aos grandes eventos
A xornada Outro ecosistema cultural reunirá voces da música, o xornalismo e a xestión cultural no Mercado de Abastos
O Mercado de Abastos de Muros acollerá o sábado 3 de outubro a xornada Outro ecosistema cultural. Personalidade e resistencia, unha iniciativa promovida pola ACRD Praia do Castelo que nace coa vontade de crear un espazo de encontro, diálogo e reflexión arredor da cultura, a música e o territorio.
A proposta pretende abrir unha conversa sobre o papel da cultura como ferramenta de transformación social e económica, sobre os modelos culturais que queremos construír e sobre os desafíos aos que se enfronta actualmente a música en directo. Nun momento marcado pola concentración da industria musical e polo protagonismo dos grandes eventos, a xornada reivindica a importancia dos proxectos culturais que nacen desde o territorio, dende a proximidade coas persoas e desde unha relación directa coa realidade social na que se desenvolven.
Fortalecer a identidade colectiva
A programación estrutúrase arredor de dous faladoiros. O primeiro deles, A cultura como motor. Cando a cultura transforma un territorio, reunirá voces procedentes da comunicación, a programación cultural, a música e a xestión de proxectos para analizar como a cultura pode contribuír a dinamizar unha localidade, fortalecer a identidade colectiva e crear oportunidades de desenvolvemento.
Nesta mesa participarán Vituco Neira, músico e comunicador cultural; Alba Fernández, xerente de A Maceta; Nando Cruz, escritor e xornalista musical; Javier H. Rodríguez, coordinador de O Salto Galiza; Manu Nogueira, membro de Horta Creativa e impulsor da programación cultural do Cámping Lago Mar; e Xan Castro, responsable do Chiringuito de Lore e Xan.
Evolución da música
A segunda mesa, Da sala ao macrofestival. Onde se constrúe hoxe unha banda?, centrarase na evolución da música en directo e nos cambios que experimentou o sector nas últimas décadas. O debate abordará cuestións como o papel das salas de concertos, os pequenos festivais, as plataformas dixitais, os algoritmos, a profesionalización dos proxectos musicais e os retos que afrontan artistas e promotores.
Participarán nesta conversa a cantante e actriz Paula Chaves “Pauliña”, o músico Miguel Cernadas, integrante de Tona e fundador de Terbutalina, o músico e produtor Iago Pico, fundador de Pouland Studios e colaborador de numerosos proxectos da escena galega, e Nando Cruz, unha das voces máis recoñecidas na análise da música popular e da industria musical contemporánea.
A xornada completarase coa presentación do libro Microfestivales y otros escenarios posibles, a cargo do propio Nando Cruz, unha obra que reflexiona sobre modelos culturais alternativos aos grandes festivais e reivindica iniciativas construídas desde a proximidade, o respecto ao territorio e a conexión directa co público. Como peche da programación celebrarase un concerto da artista Sophie Simonds.
Novos espazos de debate
Con esta iniciativa, a ACRD Praia do Castelo continúa ampliando a súa actividade cultural máis alá da organización de eventos musicais, apostando tamén pola creación de espazos de pensamento, debate e intercambio de experiencias entre profesionais, entidades e persoas interesadas no futuro da cultura.
Co obxectivo de facilitar a organización da xornada, a entidade habilitou ademais un formulario de asistencia.
Desde a organización aclaran que este formulario non constitúe unha inscrición obrigatoria, senón unha ferramenta destinada unicamente a coñecer o perfil das persoas asistentes e facilitar aspectos organizativos da xornada.
Baixo o lema Personalidade e resistencia, a proposta busca reivindicar a necesidade de seguir construíndo espazos culturais diversos, sostibles e conectados coa realidade dos territorios e das persoas.
- Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
- Hallan en el convento pontevedrés de Santa Clara un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán
- El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
- Fuentes próximas al Papa confirman que se está trabajando en su visita a Santiago: barajan dos fechas
- El vertido de purín de Tordoia afecta ya a tres ríos y la Xunta despliega barreras para evitar que llegue al Tambre
- Una serie con sello compostelano sobre la Armada Española rodada en Galicia: así es la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco
- Hacer pandilla en O Milladoiro después de los 60: «Xa me din as fillas que saio máis ca elas»
- De Negreira a Coristanco: cuatro panaderos del área de Santiago y la Costa da Morte se cuelan entre los mejores de España y uno conquista el bronce