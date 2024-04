O Instituto Número Un forma a comunidade educativa contra o ciberacoso e o ciberbullying

As familias da ANPA Caramecheiro do IES Nº1 de Ribeira organizaron unha xornada de formación sobre a influencia negativa que están a ter as novas tecnoloxías nos adolescentes cando son mal empregadas. Centrada na ciberseguridade, terá lugar este martes día 2 e vai dirixida a todo o alumnado de 4º da ESO, pero incluirá tamén unha sesión de tarde para os docentes e todas as familias que desexen falar sobre as súas inquedanzas e saber máis sobre os perigos dos dispositivos.

As charlas serán impartidas no salón de actos do centro por Gustavo Llovo (ao alumnado, en tres turnos, entre as 09.00 e as 13.00 horas e, aos docentes e ás familias dos estudantes, de 18.30 a 19.30).

Abordaranse cuestións como os problemas da conexión permanente, o phishing (suplantación de identidade), o ciberacoso, o ciberbullying ou como usar correctamente as novas tecnoloxías da información e a comunicación como boas ferramentas.