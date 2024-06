Noia, terra de cultura e de festa

Noia prepárase para acoller unha grande variedade de actividades culturais e lúdicas este verán. Unha das máis importantes será o Noia Harp Fest, que se celebrará entre o 8 e o 10 de agosto cun cartel ecléctico, con pluralidade de estilos, con concertos de folk, jazz ou música clásica, nos que a protagonista será a arpa.

Na edición deste ano participarán arpistas e bandas de Alemaña, Escocia, Francia, Senegal e Ucraína, que compartirán escenarios con artistas e formacións de Galicia. Actuarán na igrexa de Santa María A Nova, no coliseo Noela, no Liceo, na praza de O Tapal, no claustro de San Francisco e na rúa do Curro.

Outro dos grandes atractivos estivais da localidade é a feira Medieval, que amplía un día a súa duración, co que este ano pasará a celebrarse do 18 ao 21 de xullo. Tamén en xullo chega a música, da man da iniciativa Estival Fest, o vindeiro día 13, e que contará co coñecido cantautor galego Iván Ferreiro no cartel de convidados.

Tamén en xullo celebrarase o Bolo Fest, que situará en escena a bandas locais do municipio e a contorna e cuxo cartel darase a coñecer proximamente. En agosto celebrarase tamén unha nova edición do festival de jazz, que, a falta de coñecer novos detalles, celebrarase entre os días 15 e 17.

A música dará paso ao peche estival máis tradicional no municipio, as festas de San Bartolomeu, que os veciños de Noia e dos arredores non están dispostos a perder. O festexo estenderase este ano entre os días 23 e 26 de agosto, cun cartel aínda por desvelar. Cabe destacar que a festa de San Bartolomeu é unha festividade relixiosa que se celebra o día 24 de agosto. É unha das tradicións máis arraigadas de Noia, xa que se remonta a séculos atrás, e rende homenaxe ao apóstolo San Bartolomeu. Durante esta celebración, Noia engalánase e durante todos os días o ambiente festivo contáxiase entre a veciñanza.