Si quieres disfrutar del mar tu sitio es la Ría da Estrela

La Ría da Estrela, Ría de Muros Noia, cuenta con una excepcional oferta de playas capaz de cubrir todas nuestras expectativas. Desde pequeñas calas hasta inmensos arenales, varios de ellos considerados entre los más hermosos de España como Area Maior en Louro (para El Viajero de El País) o Area Longa junto al Castro de Baroña (para National Geographic).

Pero si quieres disfrutar del mar y el verano de una forma mucho más activa, Ría da Estrela te ofrece una serie de experiencias inolvidables.

Sobre las aguas o en el fondo del mar.

Navegar por las apacibles aguas de la ría de Muros Noia a bordo del balandro más antiguo de Galicia es una experiencia fascinante. En el puerto de O Freixo nos aguarda el Joaquín Vieta, un precioso barco de 1916 que nos transporta no sólo por las aguas, sino también a través del tiempo gracias a su deliciosa navegación a vela. El Vieta se adaptará a las mareas para mostrarnos la boca o el fondo de la ría, mientras nos hablan del marisqueo o de las innumerables carpinterías de ribera que llenaban el litoral de Outes y de las que hoy da testimonio el Museo Estaleiro Ciprián.

Si lo que deseas es alquilar una pequeña embarcación o tablas de windsurf, acércate al Centro Náutico Francisco Rama Vázquez “Fufú”, donde también podrás iniciarte en sus cursos de vela.

Quien desee convertirse en pescador por un día también lo tiene fácil, en el puerto de Muros nos encontramos con la empresa de turismo náutico O Chivo, que nos propone disfrutar de las sensaciones de la pesca, tanto para personas con conocimientos previos, como para quienes estén interesados en descubrir la novedad de la pesca-turismo. si simplemente deseas disfrutar del mar, paseando por una ría inigualable, contemplando sus pequeños recodos o sus puestas de sol, descubriendo la historia del salazón, del marisqueo o el funcionamiento de las bateas, cuenta con ellos.

El kayak también es una actividad muy demandada en verano, realizable en ríos o por las tranquilas aguas de la ría. También nos lo ofrece O Chivo, pero también lo podemos encontrar en alojamientos orientados al turismo activo, como es el caso de O Loureiro (Noia).

La empresa santiaguesa, Aventuras en Galicia, organiza kayak para grupos desde hace años. La local, Vértigo Aventura, nos propone apasionantes salidas en canoa canadiense desde la Central del Tambre, en las que ese río, el padre de la ría, se convierte en un protagonista admirable. Vértigo también ofrece rutas de mar para mostrarnos los secretos de la ría o para también aventurarse en tramos del Camino de Santiago. Podemos incorporarnos a sus salidas en grupo o simplemente alquilar material si preferimos ir por libre.

El surf posiblemente sea la actividad que más se ha desarrollado en los últimos años. En aguas de Porto do Son, encontramos escuelas dedicadas a la promoción y disfrute de este deporte. Arealonga Surf y As Furnas Escola de Surf ofrecen sus servicios desde los extraordinarios arenales de Río Sieira o as Furnas.

En el punto más al norte de la Ría da Estrela, en las playas de San Francisco y Area Maior nos aguarda Abel lago Watersports con un amplísimo catálogo de posibilidades: surf, kite surf, paddle surf, wingfoil y windsurf; añadiendo la opción de alojarte en unas modernas instalaciones que le han convertido en un referente nacional.

¿Y qué hay de los fondos marinos? Si ya tenemos experiencia, nos aguarda una sinfonía de luces y colores, un sinfín de especies marinas que nos evocan otras latitudes. Si queremos iniciarnos en la inmersión, contamos con la empresa Mergullo Compostela para acompañaros en nuestros primeros pasos en un mundo nuevo.

¡A disfrutar! Toda la información sobre empresas turísticas, alojamientos, restaurantes o fiestas está a nuestra disposición en la web www.riadaestrela.com