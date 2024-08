O municipio da Pobra comeza hoxe unha das súas semanas máis especiais do ano, a correspondente á festividade do Carme dos Pincheiros, que encherá a vila de actividades entre hoxe, día 16 e o luns 19 de agosto.

Este ano a festa contará cunha gran novidade a nivel organizativo, xa que o Concello pasa a asumir tres dos catro días das festas. “Para nós supón un desafío económico importante e de organización, pero estamos encantados de poder asumir eses tres días de festa”, tal é como indica o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal.

Con esta nova medida a Administración local asume as actividades do venres, o sábado e o luns, ademais dunha subvención para axudar á comisión co cuarto día das festas. “É unha mostra do compromiso deste Concello no apoio ás súas comisións de festas e por seguir redimensionando as nosas celebracións sen que perdan a súa identidade, pero co afán de que cada ano vaian crecendo, tanto no que respecta a cantidade de propostas, como na diversidade e calidade das mesmas”, engadiu o rexidor pobrense.

Con este novo formato de organización das festas hai certas decisións e medidas que mudarán respecto a outros anos. “Vamos intervir en determinadas cuestións, como o caso da pirotecnia”, comentou tamén Vidal.

En canto á concelleira de Cultura, Patricia Lojo, tamén mostrou a conformidade do Concello co novo formato organizativo: “Nos dous últimos anos expresamos a nosa vontade de valorar coas diferentes entidades organizadoras que operan no noso municipio novas fórmulas de colaboración para tentar alivialo inxente labor que realizan”.

Deste xeito, para logar o seu cometido, o Concello destina máis de 100.000 euros, entre programación e loxística, o que “supón unha inversión económica bastante grande”.

Nestes catro días de festa a música será un dos elementos centrais con numerosas actuacións para todos os gustos e públicos. “Temos un cartel moi variado que, sen renunciar á tradición, busca tamén reinventarse. Apostamos, polo tanto, por introducir distintos xéneros musicais para garantir que haxa para tódolos gustos e idades”, mostrou a concelleira pobrense. Proba disto son as actuacións dos pratos fortes deste ano: Fillas de Cassandra, Tributo a ABBA e Forraje, aos que se lle suman Tobogán, Chocolate disco móvil, La Ola ADN, DJ Maikstyle, Kubo, Nia Caro, Rokiño ou Enter. Ademais, durante estes días A Pobra tamén contará con música de numerosos grupos tradicionais como son: Trécola, o grupo de gaitas Xiada, Os Caraveiros, os Gaiteiros Andavia, a Banda de Música de Caamaño, a Banda Artística de Merza, Páramos, Queixoa, Arrancadeira e Os Pequenos do Barbansa.

Tampouco faltarán nas festas do Carmen dos Pincheiros os xigantes e cabezudos, “unha das señas de identidade dos festexos”, que percorrerán as rúas da Pobra.