O Concello de Noia celebra dende hoxe as festas máis grandes do verán na vila, as adicadas ao seu patrón, San Bartolomeu. Serán catro días de festa, nos que destacan un programa repleto cheo de propostas musicais, deportivas, gastronómicas e de entretemento para os máis pequenos que encherán as rúas da localidade ata o luns.

Música e deporte, protagonistas no San Bartolomeu

O deporte terá un gran protagonismo nas xornadas festivas coa celebración de diversas exhibicións e torneos. Hoxe, dende as 12.30 horas na Alameda, terá lugar unha exhibición de Taekwondo a cargo do Ximnasio Maniotas, e dende as 18.00 horas celebrarase o Día da Bicicleta para país e fillos coa colaboración para país e fillos. Mañán os protagonistas serán o tenis e o fútbol coa celebración do Torneo Tenis Infantil, ás 10.00, e do Trofeo San Bartolomé, ás 18.00 horas, entre o C.F Noia e a S.D. Negreira, tanto en categoría feminina como masculina. Ademais, ás 13.00 horas haberá unha exhibición do Club ITF Noia na Alameda. Durante a xornada do domingo disputarase dende as 10.00 horas o XXIV Concurso anual de Pesca Infantil “Naútica Andrade” e ás 20.00 horas disputarase o Memorial Ricardo Güeto entre o Cruido Noia B e o Porto do Son. O luns, o Estadio de San Lázaro-Julio Mato “Matito” volverá centrar a atención deportiva coa disputa dun triangular xuvenil entre o C.F. Noia, C.D. Boiro e Cidade de Ribeira.

Á marxe das actividades deportivas, a outra gran protagonista das festas será a música con numerosas actuacións para todos os gustos. Hoxe será o turno de The Cods, a orquestra Foliada e os concertos de Black Desire e Los Secretos. Na xornada de mañán os encargados de poñer a música e facer disfrutar ao público serán a orquestra Cuarta Calle, Broken Peach, Dani Fontaíña, Natalia e a Disco Móvil Chocolate. O domingo, a orquestra Olympus, Anxo Lorenzo e Luar na Lubre serán os encargados de subir ao escenario, nunha xornada marcada tamén polo lanzamento dos fogos artificais. AS festas pecharanse o luns coa verbena a cargo da París de Noia.