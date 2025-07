Música, tradición e lecer para todas as idades nas Festas de Verán de Ribeira

Ribeira vive desde hoxe as súas Festas de Verán, que se prolongarán ata o domingo 3 de agosto cun programa diverso e dirixido a todos os públicos. A proposta mestura música, tradición, deporte, actividades infantís e gastronomía, repartidas en diferentes espazos da cidade.

As festas arrincarán este mércores ás 21.30 horas cun momento moi especial: o pregón do músico, actor e comunicador Tonhito de Poi, que terá lugar desde o balcón do novo edificio do Concello. «Será o primeiro acto oficial no novo consistorio», destaca o concelleiro de Festexos, Francisco Suárez-Puerta. A continuación terá lugar a Noite das Orquestras, con O Combo Dominicano (Praza de Pontevedra), Finisterre (Praza de España) e Capitol (Malecón), actuando simultaneamente en distintos puntos da vila.

Entre as novidades deste ano destaca a 1ª Travesía a Nado Cidade de Ribeira, que se celebrará mañá, xoves 31, pola tarde, con saída desde o paredón e participación de categorías benxamín a xuvenil.

Pola noite tocarán Lichis & Due Country Cavalieri —o artista de La Cabra Mecánica— na Porta do Sol, e a Orquestra Kubo na Praza de España.

Especial das Festas do Verán de Ribeira 2025 / ECG

O venres 1 de agosto traerá a actuación da Coral Polifónica Municipal ao mediodía, mentres que pola noite pasarán polos escenarios Huecco, Galician Army (Lonxa Vella) e a orquestra New York (Bandourrío).

O sábado haberá actividades infantís, mostra de pintura ao vivo, mercado solidario e a tradicional Procesión Marítima da Virxe do Carme. Xa pola noite, Son de Camawey ofrecerá música cubana tradicional, seguida dun tributo a Andrés Calamaro con Alta Honestidad, mentres a orquestra Marbella actuará na Praza de España.

O domingo pechará as festas coa Gran Sardiñada no Parque de Avesadas, unha sesión DJ Remember Callejón con música dos 80 e 90, e o esperado Combate Naval, cun espectáculo pirotécnico no Malecón.

«Traemos sete orquestras para cinco días, artistas de nivel, música cubana, talento local e unha nova travesía a nado. Sen esquecer as tradicións de sempre», sinala Suárez-Puerta.

Pola súa parte, o presidente da Comisión de Festas, Daniel González, salienta a intención de «implicar toda a cidade e ofrecer festa en todos os recunchos para que a veciñanza se sinta partícipe».