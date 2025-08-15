Carme dos Pincheiros en A Pobra

Unha festividade na honra da xente do mar con séculos de tradición

O termo pincheiro refírese aos pescadores que capturaban o peixe usando o pincho

Un dos xigantes que desfila polas rúas pobrenses representa aos pincheiros. | SUSO SOUTO

As festas do Carme dos Pincheiros son unhas das máis destacadas no calendario anual do municipio da Pobra do Caramiñal. Son días nos que se desprende unha atmósfera especial e se sinte como nunca a identidade desta vila costeira, no que esperados eventos como os SanJuerguines, a Olimpiada pincheira e a Festa da Auga, garantizan a diversión de tódolos visitantes.

As celebracións homenaxean a todas as persoas que, en busca dun futuro próspero, decidiron buscarse a vida traballando no mar. As súas orixes remóntanse ao século XVIII, cando neceu o termo pincheiros, que fai referencia a aqueles mariñeiros que se dedicaban a apañar a pescada usando un pincho dende unhas lanchas que se denominaban pincheiras, xa que dende elas practicaban este arte de pesca derivado do palangre.

Este colectivo de persoas, que chegaron a ser o expoñente da realidade traballadora da Pobra do Caramiñal e o motor cultural da vila, honraban á súa patroa, a Virxe do Carme, no mes de agosto, cando regresaban da marea aos seus fogares e lle daban as grazas por protexelos dos perigos do mar e os beneficios obtidos.

