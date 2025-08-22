Festas de San Bartolomeu en Noia
The Rapants porá a bailar aos festeiros nas celebracións de San Bartolomeu
Os festexos tamén contarán coa música de coñecidas orquestras e disco móbiles
Redacción
As festas de San Bartolomeu en Noia darán mañá o seu pistoletazo de saída ofrecendo unha programación imperdible con actuacións musicais dalgúns dos grandes grupos do momento e de populares orquestras da verbena galega.
A xornada inaugural comezará coa lectura do pregón a cargo da Banda de Música de Noia, ás 13.00 horas e, ás 22.00 horas, animará o ambiente a orquestra La Ocaband. Ás 23.30, o público gozará dun concerto dun grupo musical español de rock latino.
O sábado, ás 21.30 horas, tocarán os artistas Óscar Ibáñez e Tribo e, a partir das 22.30, pechará a verbena a música da Paris de Noia.
O domingo actuará a orquestra Kubo ás 21.00 horas e, ás 22.00, chegará o prato forte dos festexos, o concerto do popular grupo The Rapants.
O luns animará aos festeiros a orquestra El Combo Dominicano a partir das 21.30 horas, que dará paso ao espectáculo da disco móbil Chocolate, que comezará ás 23.30.
O martes contará coas actuacións da agrupación A Misela, ás 21.00 horas, e da orquestra Marbella, ás 22.00, e as festas rematarán co espectáculo de fogos de artificio á medianoite.
