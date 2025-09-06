Investigan a un chaval de 15 años que pilotaba un tractor con su madre por Barbanza

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un menor de edad como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y a su madre como cooperadora necesaria en Barbanza. Los hechos ocurrieron cuando los agentes, que realizaban labores de vigilancia de la circulación, observaron un vehículo agrícola circulando por una de las vías secundarias de la citada comarca, cuyo conductor aparentaba tener una edad inferior a la mínima requerida para la obtención del permiso de conducción.

Tras detener la marcha del vehículo e identificar a los ocupantes, los guardias civiles comprobaron que el conductor tenía 15 años e iba acompañado por su madre ubicada al lado del puesto de conducción. La Guardia Civil investigó a este conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial que conlleva penas de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y a su madre como presunta autora de un delito de cooperadora necesaria.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña recuerda que la conducción de vehículos a motor y ciclomotores solo puede realizarse con el permiso habilitante, a la edad reglamentaria y siempre en escuelas de aprendizaje habilitadas, nunca mediante las enseñanzas de padres adultos en carreteras abiertas al tráfico.