Ribeira apuntala o labor das ANPA a prol da conciliación

O Concello contribuirá ao reforzo dos comedores e do servizo Madrugadores asumindo unha hora de monitor en cada centro

Reunión del alcalde de Ribeira, Luis Pérez, y las ediles Cruz Rivadulla y Herminia Pouso con representantes de las ANPA / Concello de Ribeira

Suso Souto

Ribeira

O alcalde de Ribeira, Luís Pérez, mantivo unha xuntanza con representantes das ANPA dos colexios públicos do municipio, para avanzar nas medidas en materia de conciliación da vida laboral e familiar neste curso que comeza. No encontro tamén participaron as concelleiras de Educación, Cruz Rivadulla, e de Facenda, Herminia Pouso.

O rexedor anunciou que o Concello colaborará directamente coas ANPA mediante a incorporación de persoal de tempo libre para destinalo á posta en marcha ou reforzo do servizo Madrugadores ou do comedor escolar, asumindo unha hora de monitor por centro.

«Sabemos que a conciliación é unha das grandes preocupacións das familias, sobre todo cando falamos de horarios de entrada e saída dos centros escolares. Con esta colaboración queremos apoiar directamente as ANPA, que son as que mellor coñecen a realidade de cada colexio, e ao mesmo tempo aliviar a carga económica das familias», sinalou o rexedor.

Esta iniciativa forma parte dun compromiso máis amplo do Goberno local, xa que se prevé licitar en breve o servizo de conciliación para garantir ter monitorado para as épocas non lectivas do curso escolar.

«O obxectivo é construír unha Ribeira que se adapte ás necesidades reais da veciñanza. Por iso imos seguir traballando en medidas que permitan compatibilizar a vida laboral coa familiar e que dean tranquilidade ás nais e pais cando teñen que deixar os seus fillos e fillas no colexio. Hoxe damos un paso adiante, pero xa estamos a pensar en como mellorar e ampliar este apoio nos próximos anos», engadiu.

Pola súa banda, a concelleira de Facenda, Herminia Pouso, incidiu no carácter progresivo desta iniciativa e argumentou que «este é un primeiro paso, pero a nosa intención é ir a máis en sucesivas anualidades se acadamos novos fondos, incrementando o apoio ás ANPA e ás familias ribeirenses».

Petición do consello

A concelleira de Educación, Cruz Rivadulla, puxo en valor o diálogo coa comunidade educativa informando que a medida xorde «froito das peticións practicamente unánimes cando se reuniu o Consello Escolar Municipal».

«Deste xeito, o Goberno local de Ribeira cumpre coa palabra dada e dá resposta a unha demanda moi sentida polas familias», sinalou Rivadulla.

O Goberno local valora moi positivamente a boa disposición das ANPA, «que participaron activamente no encontro e trasladaron as necesidades e demandas das súas comunidades educativas».

