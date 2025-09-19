Festas do Nazareno en A Pobra
O Nazareno, unhas festividades «imperdibles»
O alcalde da Pobra, josé Carlos Vidal, desexa unhas "felices festas cheas de ledicia tanto aos de aquí como aos que veñen de fóra"
Redacción
José Carlos Vidal: «En moitos concellos, o final de agosto marca tamén o remate das festas, pero na Pobra do Caramiñal case se podería dicir que contamos os días que faltan para a chegada de setembro. E non é, nin moito menos, porque non queiramos continuar gozando das nosas incribles praias nin da calor propia da época, senón máis ben porque aquí, este mes só pode significar unha cousa: O Nazareno.
Esta celebración, declarada Festa de Interese Turístico en Galicia, hai xa anos que se desprendeu da súa dimensión local para converterse nun auténtico referente dentro e fóra, na comarca, en Galicia e, se me apurades, en España. Aquí celébrase a que é, con case total seguridade, a única procesión na que as persoas participantes desfilan portando féretros baleiros en sinal de agradecemento ao Nazareno. Fálovos da Procesión Votiva das Mortallas, un culto que reúne, ano tras ano, a milleiros de persoas no noso municipio.
Pero este non é o único motivo que fai das do Nazareno unhas festividades imperdibles. Nelas será tamén onde se xuntará a tradición, os costumes e a historia, mesturándose con outras propostas á orde do día e tecendo unha programación na que todo o mundo é ben recibido. Porque esta cita fala moito do noso pasado, pero tamén do noso presente e do noso futuro.
Aquí, na Pobra, o Nazareno vese e, sobre todo, vívese. Quédannos por diante catro xornadas nas que reivindicaremos e presumiremos con orgullo do que somos como municipio, nas que nos xuntaremos cos nosos familiares e amigos e nas que poremos o broche de ouro á tempada estival.
Estou completamente seguro de que non faltarán os veciños e veciñas, pero tampouco miles de persoas que se achegarán atraídos pola sona que adquiriu este festexo. E é que un dos mellores atributos deste evento é, precisamente, que converte á Pobra en fogar para miles de visitantes.
Hoxe diríxome tanto aos de aquí como aos que veñen de fóra para desexarvos unhas felices festas cheas de ledicia, emoción e que deixen un recordo imborrable. Aproveito, ademais, para darvos as grazas a todos e a todas por facer que a nosa historia continúe tan viva.
Unha historia que non sería posible, desde logo, sen o incrible e inestimable traballo da Comisión de Festas. Son consciente de que organizar un programa destas características é difícil. E moito máis cando o deseñas, como neste caso, ofrecendo opcións para todos os gustos e públicos. Sei que detrás da programación hai moitas horas e días de traballo, así que non podo facer nada máis que felicitarvos polo voso esforzo.
Quero aproveitar estas liñas para enxalzar, ademais, o papel das agrupacións de música locais que conforman o cartel desta edición. En especial, á Banda de Música Ateneo Musical da Pobra, pregoeiros neste 2025. Creo, de verdade, que non podiamos ter uns mellores representantes que aos membros desta agrupación, moitos deles mozos e mozas cunha capacidade de esforzo infinita e con ganas de seguir traballando polo noso municipio.
Especial das festas do Nazareno en A Pobra 2025Especial das festas do Nazareno en A Pobra 2025
Grazas a todos e a todas de corazón. Despídome, pero non sen antes transmitirvos os meus mellores desexos para estes días. Felices Festas do Nazareno».
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago