INFRAESTRUTURAS

Noia pide o apoio da Deputación para mellorar a seguridade viaria na Ponte e Sobreviñas

O alcalde, Francisco Pérez, di que esas zonas requiren actuacións urxentes

Mónica Rodríguez e Francisco Pérez, á esquerda, supervisando unha das estradas en Noia.

Mónica Rodríguez e Francisco Pérez, á esquerda, supervisando unha das estradas en Noia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O alcalde de Noia, Francisco Pérez, recibiu unha delegación da Deputación da Coruña, encabezada pola deputada de Obras e Servizos, Mónica Rodríguez, co obxectivo de analizar e coordinar actuacións destinadas a mellorar a seguridade viaria.

Durante a reunión, estudáronse diversas propostas de intervención, principalmente no lugar Ponte e na estrada de Sobreviñas. En ambas áreas se detectaron necesidades urxentes de mellora para garantir unha circulación máis segura e cómoda para vehículos e peóns.

O alcalde, Francisco Pérez, destacou que «a seguridade viaria é unha prioridade para este goberno municipal, especialmente en zonas nas que os veciños e veciñas levan tempo demandando solucións. A nosa intención é que estas actuacións se concreten canto antes para dar resposta ás súas necesidades e mellorar a calidade de vida en todo o municipio».

Pola súa banda, a deputada Mónica Rodríguez subliñou «a total disposición da Deputación para colaborar co Concello de Noia en todas aquelas actuacións que contribúan a incrementar a seguridade e o benestar da cidadanía».

Expresou asemade o seu compromiso de seguir traballando conxuntamente co goberno local para impulsar os proxectos que se definan nos próximos meses.

