INFRAESTRUTURAS
Noia pide o apoio da Deputación para mellorar a seguridade viaria na Ponte e Sobreviñas
O alcalde, Francisco Pérez, di que esas zonas requiren actuacións urxentes
O alcalde de Noia, Francisco Pérez, recibiu unha delegación da Deputación da Coruña, encabezada pola deputada de Obras e Servizos, Mónica Rodríguez, co obxectivo de analizar e coordinar actuacións destinadas a mellorar a seguridade viaria.
Durante a reunión, estudáronse diversas propostas de intervención, principalmente no lugar Ponte e na estrada de Sobreviñas. En ambas áreas se detectaron necesidades urxentes de mellora para garantir unha circulación máis segura e cómoda para vehículos e peóns.
O alcalde, Francisco Pérez, destacou que «a seguridade viaria é unha prioridade para este goberno municipal, especialmente en zonas nas que os veciños e veciñas levan tempo demandando solucións. A nosa intención é que estas actuacións se concreten canto antes para dar resposta ás súas necesidades e mellorar a calidade de vida en todo o municipio».
Pola súa banda, a deputada Mónica Rodríguez subliñou «a total disposición da Deputación para colaborar co Concello de Noia en todas aquelas actuacións que contribúan a incrementar a seguridade e o benestar da cidadanía».
Expresou asemade o seu compromiso de seguir traballando conxuntamente co goberno local para impulsar os proxectos que se definan nos próximos meses.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres