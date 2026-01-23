FITUR 2026
Muros destaca a súa tradición e litoral para os deportes
Muros é un dos destinos turísticos máis interesantes das costas galegas e no que, independentemente da época do ano, os visitantes teñen asegurada unha experiencia inesquecible
Entre os seus puntos fortes está a gastronomía. Como bo concello costeiro, destaca pola súa variedade de mariscos, con produtos exquisitos como navallas, ameixas e longueiróns, pero sobre todo por identificarse coma un dos concellos referentes na produción de mexillón.
Na súa participación en Fitur, onde estiveron presentes a concelleira de Turismo, Caridad González, e o concelleiro de Deportes, Damián Torea, salientaron entre outros temas o potencial turístico do municipio nas datas de Semana Santa, pois é unha das máis catequéticas e instructivas da comunidade. Os pratos fortes destes festexos son o Venres Santo, xornada na que ás rúas se enchen para celebrar a procesión de El Encuentro; e o Domingo de Resurrección, día no que celebran La Palomita, un acto único en Galicia.
Tamén fixeron fincapé nas súas Festas de Interese Cultural, onde resaltaron o Festival das Carrilanas de Esteiro e as Xornadas Muros Mira ao Mar. Ambas citas congregan milleiros de persoas no municipio durante o verán.
ESPECIAL FITUR 2026ESPECIAL FITUR 2026
Por outra banda, profundizaron sobre o potencial da vila mariñeira para a práctica e a organización de eventos de deportes acuáticos coma o surf, que conta con praias de grande ondaxe como a de Ancoradoiro.
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- El lobo mata tres perros en el rural de Santiago: 'La gente no quiere salir al monte
- Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films
- Comer 'por menos de 6 euros': tres restaurantes de Santiago que adoran los estudiantes
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?