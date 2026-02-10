Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

O Entroido rematará o domingo cunha ruta de enterros por Cabo de Cruz e Abanqueiro

Desfiles, música e degustación de orella en Boiro

O Entroido rematará o domingo cunha ruta de enterros por Cabo de Cruz e Abanqueiro

Iago Rodríguez

Boiro

O Concello de Boiro convidará a veciños e visitantes a sacar as súas galas máis creativas, simpáticas e fantásticas para celebrar un Entroido inesquecible dende mañá ata o 22 deste mes, con actividades para o goce de todos os públicos.

Desfiles, música e degustación de orella en Boiro

Desfiles, música e degustación de orella en Boiro

A primeira cita terá lugar en Cabo de Cruz coa ruta gastronómica coñecida como Xoves de Abadesas. O venres a comitiva trasladarase ao casco urbano de Boiro, percorrendo a rúa peonil acompañada pola charanga Vai de Roda e por disfraces de temática relixiosa que dan color á festa.

O sábado, a atención xirará cara a A Boliña, onde se celebrará a décimo sétima edición da exaltación da orella de porco no Campo de Revelar. A noite continuará na Praza de Galicia, coa música disco ofrecida pola asociación Peñas Boiro e os DJ Fagas, Places, Enter, BeB e Manu X, que sacarán a bailar aos festeiros.

O domingo será a quenda dos máis pequenos, que poderán participar no gran desfile infantil polas rúas do municipio, desde a Praza da Mancomunidade ata a Praza de Galicia, rematando nunha movida festa amenizada por DJ Matrek.

Especial Entroido 2026

Especial Entroido 2026

Especial Entroido 2026

O prato forte

Un dos momentos máis esperados será o martes, coa celebración do concurso de disfraces e carrozas, precedido dun desfile que percorrerá as rúas e no que unha batucada se encargará de poñer ritmo e ambiente á celebración.

Noticias relacionadas

Os festexos prolongaranse ata o seguinte fin de semana. O xoves presentarase un novo caderno cultural, centrado nesta ocasión nos enterros urbanos. A despedida do Entroido comezará o sábado, coa queima do Felipiño en Escarabote, e rematará o domingo, cando se enterrarán o Farruco de Cabo de Cruz, a Cunca de Praia Xardín e o Óso de Abanqueiro. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents