Solicitan cinco años de cárcel para una pareja de Boiro por tráfico de drogas

La Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, acogerá el miércoles día 11 la audiencia preliminar para juzgar a una pareja de Boiro que traficaba con drogas. La Fiscalía solicita una pena de 5 años de prisión para cada uno de ellos y la imposición de una multa por valor de 25.000 euros.

Ambos fueron sorprendidos el 12 de mayo de 2025 por agentes de la Guardia Civil cuando portaban envoltorios, bolsas y botes plásticos en los que portaban cocaína y heroína, «para proceder de común acuerdo a su venta, distribución o facilitación a terceras personas», según relata la Fiscalía.

Dinero, balanzas y bolsas

Además, en un posterior registro de su domicilio en Boiro, los agentes incautaron más cocaína, heroína y también hachís, así como 3.865 euros en billetes, que tenía distribuidos por diferentes puntos de la casa. Poseían también tres balanzas digitales para el pesaje de la droga, útiles para la preparación de dosis y numerosas bolsas tipo zip y gomas elásticas.

La Fiscalía considera que el dinero «procedía de sus actividades delictivas de venta de drogas tóxicas, realizadas de común acuerdo por ambos acusados».