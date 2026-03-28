A vila acolle unha morea de espazos naturais para gozar dunhas espléndidas vacacións
Boiro, a perla do Barbanza que brilla na Semana Santa
A vila acolle unha morea de espazos naturais para gozar dunhas espléndidas vacacións
Hai lugares nos que a Semana Santa se vive fundamentalmente nas igrexas. E hai outros, coma Boiro, nos que a celebración se espalla polas rúas e convive cunha contorna que convida a quedar. Este concello do Barbanza non ofrece só procesións e actos litúrxicos, senón tamén unha invitación a descubrir un destino que combina espiritualidade, mar, patrimonio e natureza. Presume dunha riqueza admirable que reside nas súas praias apracibles, na paisaxe costeira e na súa identidade ligada ao mar.
A programación relixiosa comezou co triduo e a procesión da Virxe das Dores o pasado venres. Xa en adiante, o Domingo de Ramos agarda volver reunir a veciñanza arredor do cruceiro de Bao. Despois chegarán as saídas da Nosa Señora da Piedade, o próximo mércores, e das imaxes do Ecce Homo e da Virxe da Amargura, no Xoves Santo.
En paralelo aos actos relixiosos, Boiro preséntase como un dos enclaves máis interesantes do Barbanza para vivir unhas vacacións de Semana Santa de relaxación e tranquilidade. O paseo marítimo da praia de Barraña constitúe un dos espazos máis fermosos do municipio para dar un paseo en familia, sentindo a brisa costeira e, se o tempo o permite, mesmo atrevéndose cun baño nas súas calmas augas.
Moi preto aparece outro dos grandes valores naturais de Boiro: o espazo natural do esteiro do río Coroño, onde o principal río do municipio se funde co mar, formando unha pequena ría rodeada de vexetación.
Para quen prefira afastarse un pouco da liña de costa, a vila garda outro recuncho moi recomendable: a fervenza de Cadarnoxo. Un salto de auga de máis de 30 metros de altura que paga a pena ver de preto. Ese contraste entre praias, esteiros, sendeiros e fervenzas é, precisamente, un dos grandes atractivos do concello.
ESPECIAL SEMANA SANTA 2026ESPECIAL SEMANA SANTA 2026
Por outra banda, na súa contorna atopamos unha das rutas de sendeirismo máis potentes da comarca, a do Castelo de Vitres. Cunha distancia aproximada de 17 quilómetros de ascenso, este percorrido está homologado e está considerado de dificultade moderada. O máis interesante deste plan ten que ver co seu enorme valor paisaxístico, pois os camiñantes poderán contemplar fermosos espazos naturais, como a fervenza de Runs e a inmensidade da Serra do Barbanza, un escenario poboado por cabalos salvaxes e vacas que chaman a atención dos exploradores. O punto imperdible chega ao final, no alto do Castelo de Vitres, do que só quedan unhas pequenas marcas e no que o protagonismo é acaparado polas vistas á ría de Arousa. n
