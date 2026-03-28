A vila acolle unha morea de espazos naturais para gozar dunhas espléndidas vacacións

Boiro, a perla do Barbanza que brilla na Semana Santa

Presentación da programación da Semana Santa en Boiro. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Boiro

Hai lugares nos que a Semana Santa se vive fundamentalmente nas igrexas. E hai outros, coma Boiro, nos que a celebración se espalla polas rúas e convive cunha contorna que convida a quedar. Este concello do Barbanza non ofrece só procesións e actos litúrxicos, senón tamén unha invitación a descubrir un destino que combina espiritualidade, mar, patrimonio e natureza. Presume dunha riqueza admirable que reside nas súas praias apracibles, na paisaxe costeira e na súa identidade ligada ao mar.

O concello de Boiro ofrece fermosas paisaxes para o gozo dos visitantes. | CEDIDA

A programación relixiosa comezou co triduo e a procesión da Virxe das Dores o pasado venres. Xa en adiante, o Domingo de Ramos agarda volver reunir a veciñanza arredor do cruceiro de Bao. Despois chegarán as saídas da Nosa Señora da Piedade, o próximo mércores, e das imaxes do Ecce Homo e da Virxe da Amargura, no Xoves Santo.

En paralelo aos actos relixiosos, Boiro preséntase como un dos enclaves máis interesantes do Barbanza para vivir unhas vacacións de Semana Santa de relaxación e tranquilidade. O paseo marítimo da praia de Barraña constitúe un dos espazos máis fermosos do municipio para dar un paseo en familia, sentindo a brisa costeira e, se o tempo o permite, mesmo atrevéndose cun baño nas súas calmas augas.

Moi preto aparece outro dos grandes valores naturais de Boiro: o espazo natural do esteiro do río Coroño, onde o principal río do municipio se funde co mar, formando unha pequena ría rodeada de vexetación.

Para quen prefira afastarse un pouco da liña de costa, a vila garda outro recuncho moi recomendable: a fervenza de Cadarnoxo. Un salto de auga de máis de 30 metros de altura que paga a pena ver de preto. Ese contraste entre praias, esteiros, sendeiros e fervenzas é, precisamente, un dos grandes atractivos do concello.

Por outra banda, na súa contorna atopamos unha das rutas de sendeirismo máis potentes da comarca, a do Castelo de Vitres. Cunha distancia aproximada de 17 quilómetros de ascenso, este percorrido está homologado e está considerado de dificultade moderada. O máis interesante deste plan ten que ver co seu enorme valor paisaxístico, pois os camiñantes poderán contemplar fermosos espazos naturais, como a fervenza de Runs e a inmensidade da Serra do Barbanza, un escenario poboado por cabalos salvaxes e vacas que chaman a atención dos exploradores. O punto imperdible chega ao final, no alto do Castelo de Vitres, do que só quedan unhas pequenas marcas e no que o protagonismo é acaparado polas vistas á ría de Arousa. n

