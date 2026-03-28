Outes, onde a primavera sabe a monte e salitre
O Concello publicou un calendario de sete rutas culturais para dar a coñecer o seu patrimonio esta primavera a través do sendeirismo
Se non se decide á hora de escoller un destino vacacional porque ten dúbidas entre facer unha escapada rural ou gozar da costa, o concello de Outes é o lugar que necesita visitar. O municipio conta con varias praias de oleaxe tranquila, ríos hipnotizantes, sendas verdes e un patrimonio histórico que lle permite presumir dunha das cartas de presentación máis interesantes do catálogo de destinos, máis aínda nesta Semana Santa de bo tempo.
Deste modo, o Concello apostou por publicar un calendario de sete rutas culturais de primavera para dar a coñecer o seu potencial turístico e a súa contorna natural, sendo a primeira delas o 29 de marzo e a última o 7 de xuño. Nestes percorridos, os viaxeiros aprenderán a historia e os segredos de puntos históricos e fermosos do municipio, como o Centro Náutico do Freixo, o río Bendimón, a Torre dos Mouros, as fervenzas de San Paio, a igrexa de Valadares e mesmo a historia apícola vinculada ao val do Donas. Os percorridos oscilan entre os 6,5 e os 10 quilómetros de lonxitude e están catalogados como de dificultade media. É necesaria, iso si, a inscrición previa.
Por outra banda, cómpre destacar que o Concello xa completou os labores de limpeza da praia de Broña, o principal areal do municipio, que conta con 475 metros de lonxitude. A súa contorna está dotada dun espazo infantil e dunha zona verde idónea para comidas en familia.
