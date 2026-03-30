Noia impulsa o turismo a través dunha Semana Santa para todos os públicos
O alcalde, Fran Pérez, salienta que a programación busca que os visitantes «poidan gozar da contorna marítima, a natureza e o patrimonio cultural e histórico» que distinguen a vila costeira a través de visitas guiadas e actividades
O Concello de Noia presenta por primeira vez unha programación de Semana Santa cun enfoque claro na promoción turística, apostando por unha oferta variada que combina lecer, cultura, natureza e tradición.
O alcalde de Noia, Fran Pérez, puxo en valor o traballo realizado e destacou o potencial do destino: «Queremos que Noia se consolide como un destino con múltiples opcións para todos os públicos, onde se poida gozar da nosa contorna marítima, da natureza e dun patrimonio cultural e histórico de primeiro nivel. Esta programación, con propostas como as andainas, as visitas guiadas ou as actividades no mar, vai nesa liña».
A programación inclúe actividades como as andainas pola fervenza de Argalo e o rego das Cunchas, as visitas guiadas polo casco histórico, a experiencia Noia Plató Natural ou as saídas no balandro Joaquín Vieta, ademais da apertura da oficina de turismo no Casino.
No ámbito cultural e familiar, complétase con espectáculos como La última frecuencia no Coliseo Noela e propostas de animación infantil, ampliando as alternativas de ocio durante estes días.
Xunto con isto, a Semana Santa de Noia mantén o seu marcado carácter tradicional, cunha ampla programación de actos relixiosos e procesións, que constitúen un importante reclamo para o turismo relixioso, permitindo vivir unha experiencia auténtica ligada á identidade da vila.
Pola súa parte, o tenente de alcalde, Manolo Seijas, incidiu no impacto económico e na importancia dunha oferta completa: «Este tipo de programacións son clave para o impacto económico local. É importante ofrecer actividades variadas, desde a cultura ata a natureza ou o lecer, para que quen nos visite teña unha experiencia completa e queira volver».
ESPECIAL SEMANA SANTA 2026
Ademais, o Museo do Mar Carmen Barcia ampliará os seus horarios durante esta semana, facilitando o acceso a este espazo clave para coñecer a relación de Noia co mar. Desde o Concello destacan que esta iniciativa reforza a súa estratexia de dinamización turística, consolidando Noia como un destino atractivo tamén fóra da tempada estival.n
- Madrid se fija en Galicia: la comunidad usará las aplicaciones desarrolladas por la Xunta para la gestión del sector ganadero
- Buscan en Santiago unos figurantes muy especiales para rodar junto a Luis Zahera la segunda temporada de 'Animal'
- Santiago es el tercer concello más rico de Galicia, aunque lejos del nivel de renta de Oleiros
- El aeropuerto de Santiago estrena la conexión directa con Marrakech con billetes de ida y vuelta desde 60 euros
- El Pazo dos Irlandeses sale a la venta por 3,5 millones: 'Menos hotel, cualquier uso
- Crónica social compostelana | Comida de amigos en la Festa da Uña
- A subasta un piso ‘okupa’ con deudas a la comunidad y laHacienda Pública
- Los precios de los combustibles en Santiago: dónde ahorrar al repostar este domingo de Semana Santa