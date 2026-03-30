Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subasta CastiñeiriñoCasa dos MaioresSemana SantaGuerra en Oriente Medio
instagram

Procesións e rutas guiadas en Muros

A edil de Turismo, Caridad González, destacou a importancia da Semana Santa muradá, que ofrece procesións e actos relixiosos con gran valor patrimonial e simbólico

González, no centro, durante a presentación da Semana Santa muradá / CEDIDA

Iago Rodríguez

Muros

O Concello de Muros deu comezo onte aos seus actos de Semana Santa. «É unha das citas máis importantes do noso calendario», destacou a edil de Turismo, Caridad González, na presentación da Semana Santa muradá. A programación inclúe celebracións litúrxicas e procesións que percorren as rúas e prazas da vila, convertendo Muros nun escenario de gran valor patrimonial e simbólico durante estas datas marcadas pola participación veciñal.

Entre os actos máis destacados figuran a procesión do Domingo de Ramos, a celebración do Xoves Santo coa procesión da Santa Cea, así como os actos centrais do Venres Santo, co Sermón do Encontro, o Desencravo e a procesión do Santo Enterro.

A programación culminará o Domingo de Resurrección, coa tradicional Palomiña e a misa solemne. Ademais, a Concellería de Turismo completa a oferta cun programa de visitas guiadas. A primeira, denominada Cova da Bruxa, sairá do Cemiterio das Mimosas o 31 de marzo. A outra, a ruta As prazas de Muros, escenario da Semana Santa Muradá, está fixada para o 1 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents