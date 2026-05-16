Contacontos e actuacións musicais en Ribeira
O Concello de Ribeira atópase inmerso nun mes cheo de cultura coa celebración do Maio Cultural. Unha iniciativa que abrangue máis dunha quincena de propostas para todos os públicos, poñendo o foco no Día das Letras Galegas, que se celebra o 17 de maio e que este ano está dedicado á escritora Begoña Caamaño. Así, o municipio preséntase como un punto de encontro arredor da lingua, da música, da creación e da participación veciñal.
A programación busca achegar o valor da nosa lingua a públicos de todas as idades, con actividades pensadas para gozar en familia e dar visibilidade ás novas voces da música en galego. Un dos momentos centrais da iniciativa terá lugar o propio día 17, ás 13.00 horas, na praza de Porta do Sol, cun espectáculo das cantareiras de Bailadela e As Sete Linguas, da Asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. A música tradicional será, así, unha das grandes protagonistas dunha xornada pensada para reivindicar a identidade galega desde a festa e a convivencia.
A Asociación Francisco Lorenzo Mariño tamén terá un papel destacado pola tarde, cunha programación dirixida especialmente ao público familiar. A partir das 16.30 horas, o Parque da Tasca e a Casa da Cultura de Aguiño acollerán inchables, música, xogos populares e unha xornada de debuxo infantil con agasallos, actividades coas que se pretende implicar a rapazada na celebración das Letras Galegas. A festa continuará ás 19.30 horas cunha nova actuación das cantareiras e pandeireteiras, ademais do espectáculo de maxia Don Gelatti, a cargo de Dani García.
O Maio Cultural tamén reservará espazo para a música coral nos vindeiros días. O domingo 24 de maio, ás 19.00 horas, o novo auditorio municipal acollerá o concerto das Letras Galegas, no que participarán a Coral Municipal de Ribeira, a Coral do Círculo Mercantil de Ribeira e a Coral Polifónica de Berres da Estrada. Será unha oportunidade para gozar do son das voces agrupadas arredor dun repertorio que reforza o valor da cultura compartida e da tradición musical.
Coa mirada posta nos máis pequenos, o venres 29 de maio, ás 11.00 horas, celebrarase no novo Auditorio municipal o acto de entrega de premios do XXXIV Concurso Escolar das Letras Galegas. A cita completarase co espectáculo en homenaxe a Begoña Caamaño Chaves invisibles, de Vero Rilo e Luis Iglesias, dirixido ao público escolar.
O mesmo día, a partir das 22.00 horas, o Parque García Bayón encherase cos sons máis novos en galego grazas ao programa Fálame así, cántame así. O cartel estará encabezado por 9Louro e contará tamén coas actuacións de Alddara, Diego Tercero, Mateo Fajardo e Mateo Abelleira.
O día 23, ás 18.00 horas, a cativada gozará do contacontos Seres máxicos do reino de Galicia, con Soledad Felloza, no Centro Cultural Lustres Rivas. A narración tamén virá da man de Vero Rilo, que protagonizará o día 30 As mil e unha. Tamén o sábado 30 pecharase a mostra da XV Bienal de pintura do Eixo Atlántico, situada na sala de exposicións do Centro Cultural Lustres Rivas. n
