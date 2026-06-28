Porto do Son acoge los Kinder Games Internacional

Porto do Son ha centrado la atención del taekwondo profesional durante este fin de semana. Todo gracias a los Kinder Games Internacional 2026, una cita deportiva que ha atraído a cientos de especialistas de relevancia mundial hasta el pabellón de Santa Irene.

La cita, que celebra hoy su jornada de clausura, ha contado con la presencia de importantes figuras del panorama global de las artes marciales como Moustapha Akkouh, entrenador olímpico y delegado europeo de la Federación Mundial de Taekwondo; Gabriel Mercedes, plata olímpica; Salvador Allende y Inelba Allende, especialistas mexicanos en taekwondo en edades tempranas y creadores del sistema educativo 101 Juegos Aplicados al Taekwondo; Alma Sandoval y Armando Lara, expertos en formación de base y fundadores de las Academias Lara; y el coordinador para Europa del programa 101 Juegos Aplicados al Taekwondo, Raúl Passos.

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Todos ellos estuvieron presentes en la recepción insitucional que se celebró en la Casa do Concello de la localidad sonense. Allí, el alcalde Luis Oujo y el concejal de Deportes, Carlos Lorenzo, dieron la bienvenida a los invitados y destacaron el orgullo que supone para Porto do Son ser sede de un evento de tal magnitud. n