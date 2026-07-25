Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de incendiosFiestas del ApóstolBorja IglesiasFuegos ApóstolCarreira Pedestre
instagram

ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2026

Rianxo exalta hoxe a súa xouba, un peixe ‘de marca’ que ten 3 embaixadores

Durante a celebración gastronómica que terá lugar na alameda serviranse uns 180 quilos

Un mariñeiro de Rianxo pescando xoubas a bordo dunha embarcación xeiteira. | CEDIDA

Un mariñeiro de Rianxo pescando xoubas a bordo dunha embarcación xeiteira. | CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Rianxo

Galicia conta con moitos produtos elevados aos altares da gastronomía pola súa calidade, o seu éxito comercial e a súa fama, como as patacas de Coristanco, o pemento de Padrón, o queixo de Arzúa... ou a xouba de Rianxo. Precisamente hoxe terá lugar na alameda da vila rianxeira a XXXI Festa da Xouba, organizada polo Concello coa colaboración da confraría, que aporta os aproximadamente 180 quilos de produto que se van servir. A xouba cociñarase en base a varias receitas.

A inauguración será ao mediodía co Baile das Francadas. Ás 13.00 horas será a sesión vermú, amenizada por Mínimo Eventos, e xa pola noite (22.30) a Banda Escola de Música de Rianxo ofrecerá o concerto Bandas Sonoras de Cinema Infantil.

SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2026

SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2026

SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2026

O tirón que a xouba de Rianxo ten no mercado débese a que se captura coa exclusiva arte do xeito (nada que ver coa do cerco, pois faise de xeito artesanal e selectivo), nunha zona moi determinada da ría de Arousa na que se alimenta do plancto do fondo e nunha época concreta (a partir de mediados de maio) na que as augas adquiren a temperatura adecuada para atraer as sardiñas que acoden alí a desovar. O seu tamaño mínimo é de 11 centímetros e o tamaño máximo da malla da rede é de 17,5 milímetros.

Para intentar erradicar a fraude ao redor da xouba rianxeira, poñela en valor e garantir a súa orixe e o trazado na súa comercialización, desde que se captura ata que chega ao consumidor, a confraría creou hai tres anos a marca Xouba de Rianxo-Pesca Artesanal Arte do Xeito, concedida pola Oficina Española de Patentes e Marcas e que, en base a un exhaustivo regulamento, controla, outorga e promociona o pósito.

As embarcacións rianxeiras autorizadas para a pesca da xouba coa arte do xeito incorporáronse de oficio a este distintivo, aínda que poderán ser expulsadas se non cumpren as esixencias. Doce empresas conserveiras están adheridas a esta marca, así como varios restaurantes e praceiras. Todos eles teñen unhas claves de acceso á plataforma que controla a orixe e o trazado do produto, á que deben subir os datos de cada compra: datas, cantidades, códigos de enlatado...

No marco deste proceso de control establécese mesmo o tempo máximo que o produto pode estar á venda no posto dun mercado ou na cámara frigorífica dun restaurante.

Para poder estampar o selo Xouba de Rianxo en etiquetas, latas ou cartas, o produto debe ser adquirido exclusivamente na lonxa de Rianxo.

Noticias relacionadas

A Xouba de Rianxo tamén ten embaixadores para a súa promoción: os chefs Lucía Freitas (Estrela Michelin, do restaurante A Tafona), Miguel Mosteiro (Gastrolab Arousa) e Manu Gómez (Aghro da Corna). n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
  2. Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
  3. El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Más de 600 kilos de pulpo, vino y conciertos: la Fiesta de Interés Internacional a una hora de Santiago que arranca este viernes
  6. Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos
  7. Una joven compostelana trae a Santiago la cultura de los mercadillos de Viena con ropa desde 1 euro y música en directo
  8. Los mandilones de las abuelas gallegas salen a la calle como homenaje a la cultura popular

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo

Rianxo exalta hoxe a súa xouba, un peixe ‘de marca’ que ten 3 embaixadores

Rianxo exalta hoxe a súa xouba, un peixe ‘de marca’ que ten 3 embaixadores

Jazz, rock, arpa, pop e verbenas: así soa o verán no Barbanza e en Muros-Noia

Jazz, rock, arpa, pop e verbenas: así soa o verán no Barbanza e en Muros-Noia

A Estrada, cada vez máis preto da capital galega

A Estrada, cada vez máis preto da capital galega

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Feijóo llama desde Santiago a ser "responsables" ante los incendios y "refrescar el ambiente político": "Todos somos uno"

Feijóo llama desde Santiago a ser "responsables" ante los incendios y "refrescar el ambiente político": "Todos somos uno"

La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol

La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol

Vedra e Boqueixón activan un campo internacional para recuperar e divulgar o seu patrimonio

Vedra e Boqueixón activan un campo internacional para recuperar e divulgar o seu patrimonio
Tracking Pixel Contents