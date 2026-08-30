Ribeira reforma los vestuarios del campo de Carreira tras medio siglo
El Ayuntamiento va a destinar 48.369 € a una intervención integral
El plan municipal incluye la construcción de una nueva grada allí
El Ayuntamiento de Ribeira mueve pieza en la mejora de las instalaciones deportivas mediante un convenio con la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para reformar los vestuarios del campo de fútbol de Carreira, con una ayuda de 48.369 euros. Los actuales fueron construidos hace unos 50 años y, pese a las reparaciones realizadas a lo largo del tiempo, su estado de deterioro hace necesaria una reforma integral para ofrecer unas instalaciones adecuadas a las personas usuarias.
Varios equipos
En este campo desarrollan su actividad el Carreira C.F., varios equipos de base del Atlético Ribeira y las categorías sénior y veterana del C.D. Artes. Los vestuarios dan servicio a cientos de deportistas y presentan elementos obsoletos, como los revestimientos y las redes de fontanería y saneamiento. La alcaldesa, María Sampedro, acompañada por el concejal de la parroquia, Víctor Reiriz, y el presidente del Carreira C.F., Manuel Vendaval, destacó el compromiso municipal con la mejora de la calidad de vida de los vecinos, también a través de las infraestructuras deportivas. Sampedro señaló que la ayuda permitirá financiar la actuación y que ya se trabaja para sacarla a licitación «coa maior celeridade posible», en diálogo con el club para evitar interrupciones en su actividad.
Nueva fontanería
Las obras incluirán la renovación de la fontanería, suelo y azulejos, seis nuevos pulsadores para las duchas, falso techo, pintado de las paredes no alicatadas, mejoras en la iluminación y la instalación de dos termos eléctricos de 300 litros cada uno. El plazo de ejecución será de aproximadamente mes y medio desde la adjudicación.
Esta actuación se suma a la construcción de la nueva grada, presupuestada en 260.000 euros dentro del POS+2025 de la Diputación de A Coruña. El proyecto ya cuenta con la aprobación definitiva y se licitará teniendo en cuenta las necesidades del club y el mejor momento para ejecutar las obras.
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