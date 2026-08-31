Califican de urgente el proyecto de entubado para paliar las roturas y pérdida de agua en Boiro

El Concello de Boiro proyecta la acuciante renovación del primer tramo de la tubería general de impulsión que transporta el agua desde la estación de bombeo del río Coroño hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Y lo hará a través de un contrato de 96.355 euros, con iva, y con una duración de tres meses para ejecutar la intervención. La actuación, que ha sido calificada por los técnicos como "urgente", responde al precario estado de la conducción actual, que ha provocado pérdidas de agua y roturas.

Hasta el día 23

El proyecto, para el que se admiten ofertas hasta el 23 de septiembre, contempla la instalación de una nueva tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) PN16, de 250 milímetros de diámetro, con mejores prestaciones y características sanitarias que las existentes. Las conducciones actuales, de fibrocemento y 200 milímetros de diámetro, se mantendrán como reserva. La nueva infraestructura tendrá una longitud aproximada de 450 metros y modificará parcialmente el trazado actual para discurrir por el dominio público de la pista asfaltada existente. Las nuevas tuberías se instalarán en paralelo y conectarán con las dos conducciones de fibrocemento de la red actual.

Piezas especiales

Los trabajos incluyen también la colocación de las piezas especiales y la valvulería necesarias para garantizar el funcionamiento de la red, así como sistemas de purga automática de aire en los puntos altos y válvulas de descarga en los puntos bajos, destinadas a facilitar el llenado, vaciado y mantenimiento de la conducción. El trazado se realizará, con carácter general, por terrenos públicos y siguiendo el recorrido más recto posible. Las conducciones deberán mantener las distancias de seguridad establecidas respecto a edificios, cimentaciones y otros servicios subterráneos, y los cruces con cables u otras tuberías se ejecutarán procurando que sean lo más perpendiculares posible.

La instalación se realizará mediante zanjas de aproximadamente un metro de profundidad. Bajo las aceras, la parte superior de la tubería deberá quedar a un mínimo de 80 centímetros, mientras que bajo la calzada se establece una profundidad superior a un metro. Cuando la conducción discurra bajo asfalto, será necesario cortar y posteriormente reponer el pavimento. La tubería se asentará sobre una cama de arena de 10 centímetros y quedará rodeada por este material hasta otros 10 centímetros por encima de su generatriz superior. El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado, libre de piedras, y se incorporará una cinta señalizadora.

Proyecto de renovación

La intervención parte de las actuaciones previstas en el proyecto de renovación del grupo de bombeo de la red de abastecimiento a la ETAP de Boiro, impulsado anteriormente por el Concello y ejecutado parcialmente, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la infraestructura y solucionar los problemas recurrentes de la red.