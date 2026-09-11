Festas da Guadalupe
A actriz Lucía Veiga abre a troula en Rianxo
Co pregón da presidenta da Academia Galega do Audiovisual dan comezo esta noite oito días de festexos na honra da Virxe Moreniña, nos que actuarán corenta e catro formacións musicais
O pregón da actriz Lucía Veiga, presidenta da Academia Galega do Audiovisual, abrirá hoxe ás 23.45 horas as Festas da Guadalupe de Rianxo, que se prolongarán ata o venres 18 e nas que actuarán 44 formacións musicais.
Previamente, ás 22.00, será a actuación de Virtual Project Cover Band.
Lucía Veiga, actriz, humorista e presentadora de televisión, é coñecida pola súa participación en programas da TVG como Malicia noticias, Luar e Malo será, e por papeis en series como Rapa, Vivir sin permiso, Serramoura ou El desorden que dejas.
Festas da Guadalupe 2026Festas da Guadalupe 2026
Foi nominada aos Premios Goya polo seu papel en Soy Nevenka, e gañou tres Premios Mestre Mateo consecutivos polos seus traballos como comunicadora no programa Malicia noticias, e como actriz na serie Rapa e no filme As Neves.
Á medianoite terá lugar o Chupitaso e, de seguido, volverá a música con VídeoDJ 80’s, 90’s, 2000’s, a cargo de SerieB Music, e Xinho.
Mañá sábado haberá alboradas a cargo da Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla (que actuará tamén pola tarde) e Trécola. Ao mediodía, Ramón González Iglesias Xixí, que organizou as Festas da Guadalupe durante 34 anos, recibirá a Medalla de Ouro do Concello. A sesión vermú estará amenizada pola orquestra Platinum.
Ás 19.00 actuará Zeltia Irevire, e ás 20.00 Fogo Fatuo. Na capela de Guadalupe celebrarase a novena ás19.30, e media hora despois será o Certame de Corais no auditorio, coa Coral Abraira. A noite amenizarana a charanga Brass-Ass, Mariachi Perla, Platinum, a Verbena Sinfónica da Banda da Escola de Música de Rianxo, Capitán Sabrosura e DJ Nexxa.
A xornada do domingo 13 comezará coas alboradas da Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia e a Banda de Gaitas Buxaina. Ao mediodía oficiarase a misa solemne, cantada pola Coral Abraira, seguida ás 13.00 pola tradicional procesión marítima. A Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia dará un concerto ás 18.00, e logo actuarán os grupos Arena e Vai de Roda. A verbena estará amenizada pola orquestra Galilea e o grupo La banda de ayer, dando paso á medianoite aos fogos de artificio.
O luns 14 arrincará ao ritmo da Banda de Música Cultural de Arcade. Ás 11.30 comezarán os xogos das Juadalupeñas. Tras a sesión vermú con Unión y fuerza, serán o Festivaliño e os cantos populares de Cántalle a Rianxo, con Río de Anxo. Na verbena actuarán Unión y fuerza e Cayenna.
O martes 15, os gaiteiros O Son do Río animarán as rúas; o Paseo da Ribeira acollerá a Soccer Experience ao mediodía con Escola Vella. O dúo Dilema amenizará a sesión vermú.
Pola tarde celebraranse os actos do Día de Padrón, coa participación da banda de Rianxo e o concerto da de Padrón e a actuación de Fanfarria Furruxa. Haberá tamén un taller de freestyle e concertos de rap en galego. A verbena contará coa orquestra Charleston e La última legión.
O mércores 16 haberá Feira do Circo; o espectáculo infantil O show de Fifo; sesión vermú coa orquestra Solara; Xantar dos Nosos Maiores, coa actuación de José Manuel Domínguez; concerto da Banda de Música de Arca; tardeo con Malezza; bailes latinos con El Tomasón; o espectáculo circense Unha de piratas; música con Bando das Gaitas de Portugal; e verbena con Solara e Cinema.
O día 17, Feirón Mariñeiro
O xoves 17 a vila retrocederá no tempo co Feirón Mariñeiro. A sesión vermú estará amenizada por Cé Orquestra Pantasma e o trío Alborada. Pola tarde actúa Paxaro Pinto. Na Noite Folck actuarán Mediarea e Boavila e, na verbena, Arizona e Gran Parada.
O venres 18 estará dedicado aos cativos, con inchables, Festa da Espuma e Verbena Infantil con Pakolas e as Tripulantes. Eureka amenizará a sesión vermú, e as orquestras Trébol e Ritmo Joven a verbena, xunto a Eureka. A festa rematará coa Noite das Bengalas e o canto da Rianxeira. n
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