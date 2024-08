Malpica celebra as súas Festas do Mar

A localidade deMalpica de Bergantiños vive durante este días unhas das súas celebración máis grande, as Festas do Mar, nas que, como cada ano, non faltarán a música, o típico concurso de barcanas e astelos de área, así como a procesión marítima e a ofrenda á patroa da xente do mar, a Virxe do Carme.

Para a celebración deste ano, varios bares da localidade (Vagalume, Prisma, O Cornecho, San Francisco e Brebaxe) lanzaron a iniciativa #Afestafacemolanos, un animado programa con diversas actividades, especialmente musicais, para os catro días de festa. As actividades arrancaron onte, xoves 22, e non rematarán ata o domingo 25.

Hoxe a xornada arrincará ás 12.00 horas coa hora do viño, que contará cpa actuación de Judith Cundis no caldeirón. Pola noite, dende as 00.30 horas, a actuación de Rafa Astray no pub Prisma centrará a atención.

En canto ao sábado, comezará á mesma horacoa actuación de Jedhill no Caldeirón e continuará dende as 17.00 horas co ‘Tardeo Djs’, un escenario con distintos Dj’s no paseo da Praia. Para rematar a xornada, na sesión de noite haberá una actuación de DVF no pub Prisma.

A xornada do domingo arrincará coa sesión de tarde, cando os Dj’s se volvan subir ao escenario do paseo da Praia. A xornada festiva terminará coa actuación dende as 00.30 horas de Drew Korme no pub Prisma.

Á marxe da música, durante as xornadas festivas non faltará o tradicional concurso de Barcanas e Castelos de Area. O concurso, que este ano celebra a súa vixésimo terceira edición, arrincará ás 10.30 horas, cando as persoas inscritas comezarán os seus traballos. Ás 13.00 horas retamaran as súas labores na Praia e acto seguido dará inicio a votación do público. Unha vez terminadas as votación, ás 13.30 farase a comunicación pública do fallo do xurado, as opinións do público e a entrega de premios.

O outro aspecto central das xornadas festivas será a tradicional procesión marítima e a ofrenda á Virxe do Carme. Os actos relixiosos celebranse o domingo coa misa que terá lugar ás 12.00 horas e dende as 17.30 horas celebrarase a procesión.