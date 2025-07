Carballo: mestura perfecta de praias, rutas e arte urbana

O Concello de Carballo aposta por un turismo sustentable e diverso a través dunha ampla oferta de rutas e visitas guiadas que permiten coñecer a fondo a riqueza do patrimonio natural, cultural e artístico do municipio coruñés.

As visitas guiadas inclúen percorridos pola costa, polos murais do proxecto Derrubando Muros con Pintura e do festival Rexenera Fest, así como visitas ao Museo de Bergantiños, onde se afonda na historia e identidade da comarca.

A vila destaca tamén pola súa impresionante colección de arte urbana: máis de 60 murais decoran paredes e medianeiras, convertendo as rúas nun auténtico museo ao aire libre. Unha ruta especialmente pensada para quen desexe experimentar a creatividade a pé de rúa. Para os amantes da natureza, Carballo ofrece propostas como a Ruta das Férvedas, que leva ao visitante ata as fervenzas de Rus e Entrecruces, ou a ruta dos Muíños do Pan, que pon en valor o papel da auga e dos antigos muíños na tradición panadeira local.

O litoral tamén ten protagonismo nas rutas Sendas do Mar e na ruta das praias, que percorren a costa entre Razo e Baldaio, un espazo protexido onde se mesturan paisaxes salvaxes, biodiversidade e relax á beira do mar.

O litoral de Carballo conta con tres espazos singulares —Razo, Baldaio e A Pedra do Sal—, destinos imprescindibles para quen busca conectar coa natureza en estado puro.

A personalidade de Razo

A praia de Razo é un inmenso areal bañado polo Atlántico, ideal para os amantes do surf, os paseos longos e os solpores intensos. É unha desas praias que quedan na memoria pola súa amplitude, a finura da area e a enerxía que transmite o mar aberto.

O ecosistema único de Baldaio

Moi preto, Baldaio representa o equilibrio perfecto entre tranquilidade e riqueza ecolóxica. Este espazo natural, declarado humidal protexido, combina praia, lagoa e marisma, sendo un dos ecosistemas máis valiosos de Galicia. Alí, as augas do mar mestúranse coas dos ríos, creando un refuxio para a biodiversidade e un lugar ideal para a contemplación.

ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025 ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2025

A Pedra do Sal, aínda por descubrir

Pola súa banda, A Pedra do Sal amosa a cara máis salvaxe e íntima do litoral. Os seus penedos erosionados polas ondas e as furnas agochadas conforman unha paisaxe máxica que se estende ata Caión. É o tramo máis descoñecido da costa carballesa, perfecto para quen busca sosego e autenticidade.