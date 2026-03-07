Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Destructoterapia’ e cine no 8M carballés

Unha mesa redonda celebrada o xoves. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Carballo

O Concello de Carballo está na recta final dunha ampla programación para conmemorar o Día Internacional da Muller, cun conxunto de actividades que combinan reflexión, creación cultural, participación cidadá e procesos de empoderamento feminino.

Comezarán os actos este sábado ás 11.00 horas, cando o polígono industrial de Bértoa acollerá unha sesión de destructoterapia dirixida a mulleres. Esta é unha proposta innovadora de xestión do estrés que busca ofrecer ferramentas prácticas para o benestar emocional, dentro dunha perspectiva de auto-coidado e fortalecemento persoal. Posteriormente, ás 20.00 horas, darase o concerto Vacanal Sinfónica, de De Vacas, auditorio do Pazo da Cultura. O domingo 8 de marzo lerase ás 12.00 horas na Praza do Concello a declaracións institucional. A continuación, desenvolverase unha xornada de sensibilización aberta a todas as idades, na que se elaborará un ‘Carballo da Igualdade’ coa participación das persoas asistentes. A xornada rematará cunha sesión vermú a cargo da DJ carballesa Sara Pose.

Xa o luns, proxectarase na Sala Cervantes do mercado municipal o filme Adeus, Berta. A programación do 8M complétase coa continuidade do grupo de empoderamento feminino Camiñando xuntas, coordinado pola consultora Nós Igualdade. Esta iniciativa desenvolverase entre marzo e xuño, con oito sesións presenciais dirixidas a mulleres carballesas. n

