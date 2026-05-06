Carballo presenta una nueva edición de su carrera 10K

El Concello de Carballo acogió la presentación oficial de la nueva edición de la carrera 10K Carballo, que contó con la presencia de autoridades locales, representantes de clubes deportivos, atletas y colaboradores.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, destacó que el éxito de esta prueba radican en el apoyo del tejido asociativo y en la implicación del paisanaje: «Lo que hace grande esta carrera son las asociaciones deportivas. Conjugamos deporte, sociedad y fiesta; es la combinación perfecta».

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La carrera se celebrará el domingo 7 de junio, como parte del calendario oficial de la Federación Galega de Atletismo,y discurrirá por un circuito homologado con sistemas de cronometraje electrónico. Tras batir el récord el año pasado con 2.065 inscritos, la organización espera mantener esa altísima participación. n