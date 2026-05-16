Carballo ilustra a Begoña Caamaño

A iniciativa pretende dar a coñecer a figura da homenaxeada e a súa mensaxe feminista entre o alumnado do concello

Begoña Caamaño, a autora recoñecida este ano no Día das Letras Galegas. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Carballo

O Concello de Carballo fai uso das artes ilustrativas para celebrar o 17 de maio, Día das Letras Galegas. Da man do artista Mon Lendoiro presenta unha nova imaxe de Begoña Caamaño, artista homenaxeada este ano pola RAG. Esta ilustración súmase á de Rosalía de Castro, que pode verse no xardín dedicado á poeta. O obxectivo da proposta consiste en dar a coñecer a figura da autora viguesa e facer que a súa mensaxe «É o tempo do feminismo» chegue a todo o alumnado de xeito creativo. Así, Carballo pretende continuar o embelecemento da vila incorporando máis imaxes de mulleres destacadas na historia de Galicia.

Especial das Letras Galegas 2026

Por outra banda, este sábado celébrase a A Pegada de muller, unha xornada aberta á veciñanza para reivindicar o papel das mulleres nas letras e nas artes galegas, con lectura pública e actuación de Marta Méndez. Mañá terá lugar o 44º Concurso infantil de pintura e debuxo Luis Calvo, a actuación da Banda Municipal de Gaitas e, pola tarde, a presentación do libro Begoña Caamaño no local social de Cances, con sorteo dun exemplar e aperitivo final para a veciñanza. n

