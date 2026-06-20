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ESCAPADAS CON ENCANTO 2026

A Laracha descóbrese entre praias, ríos e muíños

Caión, os sendeiros fluviais ou o patrimonio etnográfico converten este concello nun destino onde a auga marca o ritmo da paisaxe

O paseo fluvial do Anllóns nace á entrada da área recreativa de Gabenlle. | CEDIDA

O paseo fluvial do Anllóns nace á entrada da área recreativa de Gabenlle. | CEDIDA

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Redacción

A Laracha

A Laracha atopa no mar e no seu interior dúas das súas grandes fortalezas turísticas. O percorrido do visitante pode comezar na fermosa Caión, vila mariñeira que combina unha das praias máis extraordinarias da Costa da Morte cunha oferta hostaleira cada vez máis coidada e de maior nivel.

A poucos quilómetros, en Golmar, o Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte permite descubrir a importancia histórica da cultura fluvial no municipio. Esa riqueza interior reflíctese tamén nas súas rutas de sendeirismo. O sendeiro do río Bradoso percorre un bosque de ribeira salpicado de antigos muíños; o do río Acheiro combina patrimonio etnográfico e paisaxe fluvial; e a ruta O sentir de Soandres une natureza, arqueoloxía e historia arredor do antigo mosteiro.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Todo isto sen esquecer un lugar do que goza intensamente a veciñanza: a área recreativa de Gabenlle, atravesada polo río Anllóns e situada a só 500 metros do centro urbano.

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O patrimonio larachés complétase co castro de Montes Claros, un dos 19 poboados castrexos catalogados no municipio e un dos enclaves arqueolóxicos máis destacados da comarca.

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