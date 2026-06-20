ESCAPADAS CON ENCANTO 2026
Malpica mira ao Atlántico entre sabores e estrelas
A gastronomía mariñeira, a olería de Buño, o surf e os ceos Starlight convérteno nun destino singular da Costa da Morte
Redacción
Malpica de Bergantiños é un destino no que o Atlántico marca o carácter e a esencia dun territorio profundamente ligado ao mar. A súa combinación de gastronomía, artesanía, natureza e patrimonio convérteo nun dos grandes referentes turísticos da Costa da Morte.
Escapadas con Encanto 2026Escapadas con Encanto 2026
O porto, auténtico corazón da vila, abastece diariamente de peixe e marisco fresco a unha gastronomía que ten no percebe, o polbo, os ourizos e as tradicionais empanadas algúns dos seus principais emblemas. Unha cociña que permite descubrir a estreita relación que mantén Malpica co océano.
Outro dos seus grandes atractivos é Buño, parroquia coñecida internacionalmente pola súa excepcional tradición oleira. Os seus obradoiros e tendas manteñen vivo un oficio centenario que fixo da localidade un dos principais centros artesáns de Galicia.
As praias de Area Maior, O Riás ou As Torradas ofrecen excelentes condicións para a práctica do surf durante boa parte do ano, mentres que a certificación de Malpica como Destino Turístico Starlight permite contemplar algúns dos ceos nocturnos máis limpos de Galicia desde miradoiros, praias e espazos naturais. O faro de Punta Nariga, o porto tradicional, os sendeiros costeiros, os cruceiros e os muíños completan unha proposta turística na que natureza, patrimonio e identidade mariñeira se combinan para ofrecer unha experiencia auténtica ao visitante.
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