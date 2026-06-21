ESPECIAL FESTAS DO SAN XOÁN. CARBALLO 2026
A cachela, Baiuca e Ráfaga na Semana Grande de Carballo
A investigadora Verónica Bolón lerá o pregón mañá
O San Xoán 2026 de Carballo, definido pola comisión de festas como o «do cambio e as novidades», afronta a partir de mañá, día 22, a Semana Grande. O disparo de bombas de palenque anunciará o inicio oficial das celebracións. Dos pasarrúas encargarase o Grupo de Gaitas da AC Nemeth.
Carballo. Festas de San Xoán 2026Carballo. Festas de San Xoán 2026
Pola tarde, ás 20.30 horas, terá lugar o concerto co cuarteto de música latina SonBoleros, na Praza do Concello, e ás 21.00 horas, no mesmo escenario a investigadora local Verónica Bolón Canedo exercerá de pregoira do San Xoán 2026.
O martes, día 23, chegará un dos momentos máis esperados: a Cachela do San Xoán e a sardiñada popular, con racións a prezos populares e pan de panaderías locais. Será no Rego da Balsa. No mesmo escenario, a partir das 21.00 horas comezará a verbena coa orquestra Compostela. E ás 00.00 horas prenderán lume á cachela deseñada por Maximino Pazos. Despois comezará unha sesión DJ con Señora DJ.
O día grande será o mércores, día de San Xoán. Haberá pasarrúas coa Banda Municipal de Gaitas, e os grupos de gaitas da AC San Campio e da AC Arume. A misa solemne será ás 12.30 horas, cantada pola Coral de Bergantiños, e, de seguido, sairá a procesión acompañada pola Banda de Música de Cee, que ofrecerá tamén un concerto ás 14.00 h.
Pola tarde, haberá Danza de Cabezudos a cargo das asociacións culturais, e á noite, a partir das 23.00 horas, chegará o concerto de Baiuca na Praza do Concello. Na verbena, que terá lugar no Rego da Balsa, actuará a orquestra Panorama City.
O xoves 25, os pasarrúas correrán a cargo da Banda Municipal de Gaitas, o Grupo de Gaitas da AC San Campio, AC Nemeth e a Banda de Música das Pontes. Ás 12.30 horas comezará a misa solemne na honra do Santísimo Sacramento, cantada polo Coro Aires de Bergantiños, e a procesión será acompañada pola Banda das Pontes.
Pola tarde, a Compañía Desastronauts presentará un espectáculo de aéreos con trapecio e teas no Parque do Anllóns, e a verbena estará amenizada polas orquestras Os Satélites e Última Legión.
O venres 26, festividade da Virxe do Carme,traerá unha noite cargada de concertos: Tito Ramírez, Joe Crepúsculo, o muradán 9Louro e o grupo arxentino Ráfaga.
O sábado 27 celebrarase o Festival Rockin, con actuacións de Stompin Riffraffs, The Mean Devils, Mentah, Charlie Tiburona e León Benavente, e a XXVIII Mostra de Habaneras. Os festexos chegaran ao seu fin o domingo 28 coa tradicional Festa do Bosque do Añón.
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