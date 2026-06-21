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ESPECIAL FESTAS DO SAN XOÁN. CARBALLO 2026

A cachela, Baiuca e Ráfaga na Semana Grande de Carballo

A investigadora Verónica Bolón lerá o pregón mañá

O grupo arxentino Ráfaga actuará o venres, día 26, no Rego da Balsa. | GRUPO RÁFAGA

O grupo arxentino Ráfaga actuará o venres, día 26, no Rego da Balsa. | GRUPO RÁFAGA

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O San Xoán 2026 de Carballo, definido pola comisión de festas como o «do cambio e as novidades», afronta a partir de mañá, día 22, a Semana Grande. O disparo de bombas de palenque anunciará o inicio oficial das celebracións. Dos pasarrúas encargarase o Grupo de Gaitas da AC Nemeth.

Carballo. Festas de San Xoán 2026

Carballo. Festas de San Xoán 2026

Carballo. Festas de San Xoán 2026

Pola tarde, ás 20.30 horas, terá lugar o concerto co cuarteto de música latina SonBoleros, na Praza do Concello, e ás 21.00 horas, no mesmo escenario a investigadora local Verónica Bolón Canedo exercerá de pregoira do San Xoán 2026.

O martes, día 23, chegará un dos momentos máis esperados: a Cachela do San Xoán e a sardiñada popular, con racións a prezos populares e pan de panaderías locais. Será no Rego da Balsa. No mesmo escenario, a partir das 21.00 horas comezará a verbena coa orquestra Compostela. E ás 00.00 horas prenderán lume á cachela deseñada por Maximino Pazos. Despois comezará unha sesión DJ con Señora DJ.

O día grande será o mércores, día de San Xoán. Haberá pasarrúas coa Banda Municipal de Gaitas, e os grupos de gaitas da AC San Campio e da AC Arume. A misa solemne será ás 12.30 horas, cantada pola Coral de Bergantiños, e, de seguido, sairá a procesión acompañada pola Banda de Música de Cee, que ofrecerá tamén un concerto ás 14.00 h.

Pola tarde, haberá Danza de Cabezudos a cargo das asociacións culturais, e á noite, a partir das 23.00 horas, chegará o concerto de Baiuca na Praza do Concello. Na verbena, que terá lugar no Rego da Balsa, actuará a orquestra Panorama City.

O xoves 25, os pasarrúas correrán a cargo da Banda Municipal de Gaitas, o Grupo de Gaitas da AC San Campio, AC Nemeth e a Banda de Música das Pontes. Ás 12.30 horas comezará a misa solemne na honra do Santísimo Sacramento, cantada polo Coro Aires de Bergantiños, e a procesión será acompañada pola Banda das Pontes.

Pola tarde, a Compañía Desastronauts presentará un espectáculo de aéreos con trapecio e teas no Parque do Anllóns, e a verbena estará amenizada polas orquestras Os Satélites e Última Legión.

O venres 26, festividade da Virxe do Carme,traerá unha noite cargada de concertos: Tito Ramírez, Joe Crepúsculo, o muradán 9Louro e o grupo arxentino Ráfaga.

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O sábado 27 celebrarase o Festival Rockin, con actuacións de Stompin Riffraffs, The Mean Devils, Mentah, Charlie Tiburona e León Benavente, e a XXVIII Mostra de Habaneras. Os festexos chegaran ao seu fin o domingo 28 coa tradicional Festa do Bosque do Añón.

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