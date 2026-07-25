ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2026
Bergantiños propón un verán de rutas, lecturas á beira do mar e tecnoloxía
A Laracha ofrece visitas guiadas para gozar do patrimonio histórico, natural e cultural de Caión
Visitar espazos e lugares de interese ou gozar da lectura dun bo libro á beira do mar son algunhas das propostas para este verán en Bergantiños. Así, o Concello da Laracha volve organizar un novo programa de visitas guiadas pensado para todos os públicos -veciños, turistas e visitantes de calquera idade- co obxectivo de poñer en valor o patrimonio histórico, natural e cultural de Caión.
SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2026SUPLEMENTO ESPECIAL DÍA DE GALICIA 2026
Caión, entre mareas e historia consiste nun percorrido cultural guiado pola vila no que descubrir os lugares e puntos de interese máis destacados. A visita comeza na Oficina de Turismo, situada na antiga casa reitoral, e remata cunha parada no museo do Arquivo da Pesca, un espazo que permite coñecer de preto a historia e tradición mariñeira da localidade. Este roteiro realízase todos os mércores e venres entre o 22 de xullo e o 4 de setembro, con saída ás 12.00 horas.
A participación é gratuíta, pero require inscrición previa. As persoas interesadas poden anotarse enviando os seus datos persoais por correo electrónico a turismo@alaracha.gal, chamando ao 647 828 510 ou ben presencialmente na oficina de turismo.
Con esta iniciativa o Concello reafirma o seu compromiso coa posta en valor do seu patrimonio e coa promoción dun turismo sostible, enriquecedor e aberto a toda a cidadanía.
Bibliopraia en Razo
Pola súa banda, en Carballo convidan a visitar a biblioteca coas mellores vistas do mundo na praia de Razo. Unha proposta para que, ademais de practicar surf, bañarse, tomar algo nunha terraza ou xogar ao voleibol, veciños e visitantes teñan ao seu alcance a pé de praia os últimos éxitos literarios e un punto de información cultural.
Un espazo que non só ofrecerá literatura e cultura, senón que tamén brindará consellos directos sobre a exposición solar segura. A Praia dos Libros mantén o servizo de préstamo para o cal é preciso contar co carné da Rede de Bibliotecas de Galicia (que tamén pode tramitarse de forma sinxela na propia praia).
A bibliopraia estará aberta de luns a venres de 15.00 a 19.00 horas, e facilitará o acceso a pé de praia aos últimos éxitos literarios, a revistas e a folletos informativos sobre a ampla oferta cultural e medioambiental que ofrece o litoral carballés este verán, como o programa Eu quero Razo-Baldaio.
As persoas usuarias deste servizo tamén terán á súa disposición diverso material divulgativo e recursos específicos para coidarse do sol mentres gozan dun bo libro.
E os máis novos poden gozar este verán de campamentos infantís sobre robótica, intelixencia artificial e ciberseguridade na Aula CeMIT carballesa. En agosto desenvolveranse os obradoiros Futuros makers (11-12 anos) e Makers avanzados (13-14 anos).
- Fuegos del Apóstol 2026: dónde ver el espectáculo en Santiago sin aglomeraciones
- Kase.O responde a Borja Iglesias por rapear su canción en la celebración del Mundial de Fútbol
- El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
- Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
- Más de 600 kilos de pulpo, vino y conciertos: la Fiesta de Interés Internacional a una hora de Santiago que arranca este viernes
- Los agentes ambientales que dirigen la extinción de incendios en Galicia denuncian que trabajan solo con un móvil y la Xunta avanza más medios electrónicos
- Una joven compostelana trae a Santiago la cultura de los mercadillos de Viena con ropa desde 1 euro y música en directo
- Los mandilones de las abuelas gallegas salen a la calle como homenaje a la cultura popular