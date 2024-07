Así fue el discurso viral de una gallega contra el turismo que cada año inunda Santiago de Compostela: "Somos un decorado en su Camino de Santiago"

El turismo en Galicia aumenta cada año sus cifras. Bien porque el cambio climático ha provocado que las temperaturas sean mejores que antaño, bien porque la belleza de nuestras playas y nuestros montes se ha hecho vox pópuli o bien por otros motivos que se nos escapan, lo cierto es que algunos puntos de la comunidad se llenan de visitantes hasta puntos excesivos.

Una de las ciudades que más sufre la llegada del turismo es Santiago de Compostela. La ciudad viene quejándose hace años de la masificación que sufre el casco histórico con la llegada cada vez más masiva de peregrino. Las calles se llenan de extranjeros que han protagonizado infinidad de episodios incívicos que los vecinos no han dudado en incriminar.

Por ello, las quejas se elevan cada vez más, crispando el ambiente hasta unos puntos que muchos ya buscan otras alternativas de sitio para vivir. De esto precisamente se quejó hace unos días la influencer gallega Ana Paz, @anaaapaz en TikTok, con un vídeo que tituló "NO TODO el mundo es así pero mucha gente sí".

El vídeo viral de Ana Paz contra el turismo en Galicia

Ana Sanz clama contra el comportamiento de los peregrinos / TIKTOK

La usuaria inició el vídeo poniendo sus quejas en contexto: "Mucha gente que viene a hacer turismo a Galicia o a hacer el Camino de Santiago, que es otro tipo de turismo, nos ve a los gallegos como si fuésemos un decorado".

Para ilustrar sus palabras, Ana Paz explicó una surrealista situación que presenció en Combarro: "El año pasado fui a Combarro y había una familia diciendo que "la gente en Combarro tendía la ropa por la ventana (pues como tiende la ropa alguien normal) para que quedasen bonitas y pintorescas las fotos que se hacían en Combarro".

Tras este primer suceso, la influencer saltó al plato fuerte del vídeo: los peregrinos que llegan a la capital gallega después de hacer el Camino de Santiago. "También me sorprende el fenómeno del turismo en Santiago. Los peregrinos llegan gritando, comportándose como unos maleducados y unos retrógrados, sentándose a comer y beber en la plaza del Obradoiro... Unos cochinos. Huele el aeropuerto de Rosalía de Castro a babuino. En el Camino se suda, pero... (gesto de "hay que lavarse")", inició su alegato contra el turismo en Santiago.

Ana Sanz hace una recomendación a los peregrinos / TIKTOK

La influencer no se quedó ahí, sino que realizó una analogía sobre lo que siente la ciudadanía cuando presencian el comportamiento de los turistas: "Ellos van por Santiago y se ven en una peli. Estoy 100% convencida. Nosotros somos gente pintoresca en una ciudad medieval, como dijo Rojuu. No somos personas normales, somos un decorado en su Camino de Santiago".

@anaaapaz NO TODO el mundo es asi pero mucha gente si ♬ sonido original - ana 🫐🎧

Por último, aprovechó para destacar que no todo el turismo que visita tierras gallegas es así, pero que un porcentaje mucho más alto de lo que debería se comporta de forma inadecuada. "No os digo que todo el mundo sea así, pero mucha gente es así. Lo siento, pero así lo percibo. Me parece increíble", dijo para finalizar un vídeo que acumula más de 90.000 reproducciones, 11.000 likes y más de 200 comentarios.