Formalizan su inscripción para la carrera pedestre de Santiago cerca de 600 atletas

Lejos queda aquel 22 de octubre de 1978 en el que EL CORREO GALLEGO, dentro de los actos que conmemoraban su centenario, organizaba la primera edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago con 2.500 participantes que rompieron todas las expectativas y las previsiones más optimistas. Desde entonces, la Pedestre es la prueba deportiva que más gente viste de corto en la ciudad compostelana y todo un ejemplo de como atletas de un alto nivel competitivo pueden convivir con aficionados cuya única pretensión es llegar a la meta de la Praza do Obradoiro.

[¡Inscríbete ya! 46ª Carreira Pedestre Popular de Santiago]

El recorrido es el habitual. Los miles de corredores que se vestirán de corto una vez más el último domingo de octubre tomarán la salida en la avenida Xoán XXIII para trotar después por San Caetano, Camiño Francés, Fontiñas, Concheiros, rúa de San Pedro, Porta do Camiño, rúa de Aller Ulloa, rúa da Virxe da Cerca, rúa da Ensinanza, Tránsito da Mercé, rúa da Fonte de San Antonio, Praza de Galicia, rúa Dr. Teixeiro, Praza do Dr. Puente Castro, rúa da Rosa, Santiago de Chile, Praza de Vigo, Rosalía de Castro, avenida da Coruña, avenida das Ciencias, avenida do Dr. Novoa Santos, avenida das Burgas, avenida de Compostela, Campo do Cruceiro do Galo, travesía do Cruceiro do Galo, rúa do Pombal, Galeras, rúa Morón, rúa das Salvadas, Vista Alegre, avenida do Burgo, avenida de Castelao (Cuesta Vite), Praza da Paz, rúa da Pastoriza, rúa Basquiños, Santa Clara, San Roque, Algalia de Arriba, Praza de Cervantes, Preguntoiro, rúa do Castro, Praza da Universidade, Praza de Mazarelos, Cardenal Payá, Orfas, Toural, rúa do Vilar, Praza das Praterías, Fonseca y Praza do Obradoiro.

Este 27 de octubre la prueba atlética compostelana celebrará su edición número 46 para cubrir 12 kilómetros los adultos y siete los escolares –nacidos entre 2008 y 2015– partiendo desde la avenida de Xoán XXIII a las diez de la mañana los mayores y a las once y media los niños.

Las inscripciones online para los atletas a nivel individual ya están abiertas desde el pasado 24 de junio. Simplemente hay que acceder a la página web www.elcorreogallego.es y seguir las instrucciones. De hecho, cerca de 600 deportistas ya lo hicieron y ya formalizaron la petición de su dorsal para no faltar a la cita atlética compostelana.

El coste de la inscripción será de diez euros para los adultos y de cinco para los niños. Este importe se hará efectivo en el momento de inscribirse dentro de los plazos, que son en el caso de la vía online hasta el domingo, 19 de octubre, a las 23.59 h,, en cuyo caso el pago se efectuará mediante cualquier tarjeta. También se podrán formalizar, de forma presencial, desde el miércoles 1 de octubre, hasta el sábado, día 18 de octubre, en horario comercial (10.00 a 22.00 h), en la planta de Deportes de El Corte Inglés Santiago, donde se podrá realizar el pago en efectivo o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Para evitar tiempos prolongados de espera, para anotarse por grupo se admitirá un máximo de 10 corredores por persona. Habrá opción de inscribirse de las dos formas anteriores, hasta el martes, día 21 de octubre, a las 23.59, pero en este caso la inscripción pasará a tener un coste de quince euros. Fuera de esos plazos no se admitirá ninguna inscripción.

Todos los corredores por el mero hecho de inscribirse contarán con un seguro de accidentes obligatorio. Por este motivo, no se admitirá ningún corredor que no esté inscrito. Los jueces podrán retirar a los corredores que no lleven el dorsal.

Equipos de empresas: un premio especial

Este año se establece un premio especial para la competición de equipos de empresas. Para participar por esta modalidad, la inscripción se podrá hacer de dos modos. De forma individual cada participante de equipo de empresa se inscribirá cubriendo el formulario normal de inscripción, al igual que un corredor individual, en la casilla del club, pondrá el nombre de la empresa y deberá marcar el apartado de esta categoría. De forma colectiva la empresa correrá con la inscripción de todos sus miembros, mínimo 10 participantes, para ello solicitará una cuenta de usuario, enviando un e-mail soporte@emesports.es a fin de inscribir directamente a todos sus miembros.

Recibirá un premio especial, el primer equipo clasificado, que consistirá en un vale para una comida para los participantes valorada en 300 euros. Para puntuar deberán llegar a meta al menos 10 participantes y la clasificación se establecerá por el orden de llegada. Cada corredor llevará los puntos que indique la posición en que entró en la línea de meta. El equipo que menos puntos obtenga, será el ganador.

La organización estará pendiente de cada detalle para hacer las cosas más fáciles a todos los participantes y, para ello, los corredores dispondrán de duchas en el campo de fútbol de Santa Isabel en Galeras (a la altura de la pancarta: Faltan 4 km) y en el pabellón Lorenzo de La Torre a 50 metros de la salida. Habrá servicio de guardarropa en los dos pabellones indicados. Para utilizar este servicio, se deberá presentar el dorsal, tanto para dejar como para recoger las pertenencias, que deberán estar en una bolsa cerrada.