La Carreira Pedestre de Santiago es cuna de olímpicos de gran prestigio

Los Juegos de París trajeron a la memoria de los aficionados al atletismo las luchas por un triunfo en la plaza do Obradoiro que tuvieron lugar en las calles santiaguesas durante la Carreira Pedestre, protagonizadas por grandes deportistas que acudieron a las citas olímpicas. La competición atlética de la capital de Galicia ha sido, año tras año, vivero de historias y sueños de los más pequeños, muchos de los cuales dieron alguna de sus primeras zancadas por la emblemática cuesta de Vite para terminar en el Obradoiro.

Uno de esos atletas que comenzaron a escribir parte de su historia en la Pedestre es Adrián Ben. El vivariense, que compitió en los Juegos de París en la prueba de 800 metros aunque no llegó a alcanzar las semifinales perjudicado por el sistema de competición, protagonizó en 2015 un interesante duelo en las calles santiagueses con Tariku Novales, debutante en una cita olímpica en un maratón que se le hizo muy largo al sufrir casi desde el principio continuos vómitos.

No era la primera vez que ambos se retaban en Santiago, pero sí fue el año en el que se jugaron la victoria en un mano a mano. El paso por Vite estuvo a punto de desbaratar las opciones de triunfo de Adrián Ben. “Vite es muy duro. Cuando llegué arriba pensé que en ese momento empezaba mi carrera”. Tariku le estaba exigiendo al máximo. La victoria se decidió en los últimos metros. Tariku Novales llegó a la plaza do Obradoiro por delante, pero en el esprín se vio superado por un Adrián Ben que se llevaría el triunfo por solo un segundo de diferencia.

Pero no fueron ellos los únicos olímpicos que pisaron las piedras de las calles compostelanas. Es más, atletas que compitieron en Santiago llegaron incluso a subirse a lo más alto de un podio de unos Juegos.

El público que anima a los atletas a su paso año tras año desconocía en muchas ocasiones la calidad de los deportistas que sentían su aliento. Sin duda la participante más destacada de cuantas lucieron el dorsal en la prueba atlética de la capital gallega fue la portuguesa Rosa Mota. Subió hasta en tres ocasiones a lo más alto del podio de la carrera compostelana, en los años 1981, 1982 y 1987, pero su palmarés va mucho más allá. Sus éxitos la convierten en la mejor atleta lusa de todos los tiempos y una de las mejores de todo el mundo. A su innumerable relato de victorias suma oros olímpicos, títulos mundiales y campeonatos europeos.

En su larga trayectoria ganó cinco medallas de oro en la prueba de maratón de grandes competiciones. La más importante, sin duda, fue la conseguida en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, después de haber logrado el bronce en la anterior edición de esta competición disputada en Los Ángeles 1984. Pero es que la portuguesa además fue campeona europea en tres ocasiones consecutivas –Atenas 82, Stuttgart 86 y Split 90– y en el Mundial ganó la edición de 1987 celebrada en Roma. Y por si eso no fuera suficiente, la campeonísima lusa venció en maratones de tanto prestigio como los de Rotterdam, Chicago, Tokio, Boston, Osaka y Londres.

Rosa Mota recoge su trofeo como ganadora en Santiago / ecg

Su compatriota Manuela Machado siguió su estela y se impuso en la plaza do Obradoiro en 1993 y 1998. Nacida casi en la frontera hispano portuguesa, concretamente en Viana do Castelo, participó en tres Juegos: Barcelona 92, Atlanta 96 y Sídney 2000, aunque no consiguió medalla en ninguno de ellos. Sí obtuvo diploma olímpico en los dos primeros al terminar 7ª en ambas maratones (en la ciudad Condal terminó 8ª, pero la rusa Biktagirova, que fue cuarta, fue descalificada por dar positivo). Su palmarés se completa con un oro en la maratón del Mundial de Goteborg y una plata en la misma prueba tres años después en Stuttgart, a lo que suma dos títulos europeos en Helsinki 94 y Budapest 98.

Otra atleta portuguesa, Conceiçao Ferreira –ganadora en Santiago en 1983 y 1991– acudió a cuatro citas olímpicas: Los Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96 siendo su mejor resultado un 14º puesto en los 10.000 metros en Atlanta, aunque sí puede presumir de una medalla de plata en esa misma distancia en el Campeonato de Europa de Helsinki 94.

Otra mujer, muy destacada en la prueba atlética santiaguesa, es Joselyn Brea, que fue la primera en alcanzar la plaza do Obradoiro en seis ocasiones. Internacional con Venezuela, participó en los Juegos de París haciendo doblete. En los 1.500 metros fue sexta en su serie y no alcanzó la final aunque batió el récord de su país y en los 10.000 metros finalizó en el puesto decimoquinto en la final. Residente en Pontevedra, luce también en su palmarés dos títulos mundiales en duatlón alcanzados en Avilés en 2021 y en la localidad rumana de Targu Mures en 2022.

La categoría masculina no le anda a la zaga a las mujeres que participaron en la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Uno de los más destacados de cuantos tomaron parte en la prueba atlética compostelana es el portugués Antonio Pinto, que se impuso en la plaza do Obradoiro en 1993. Compitió en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos desde 1988 hasta 2000 obteniendo la 13ª posición en los 10.000 metros en Seúl 88, el 14º puesto en el maratón de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y fue undécimo también en maratón en Sídney 2000. Su palmarés es muy amplio. Ganó el maratón de Londres en 1992, 1997 y 2000 –en el que batió el récord mundial de la distancia–, así como la final de 10.000 metros en los Campeonatos europeos de atletismo de 1998 en Budapest.

A esta gran nómina de atletas del país vecino se suman gallegos olímpicos como Alejandro Gómez, Carlos Adán, Carlos de la Torre y su hermano Elisardo o Lolo Penas, que siempre aportaron mucha emoción a la carrera. Y el piragüista tudense Enrique Míguez, que también corrió en Santiago tras ser bronce en Los Ángeles 84.

Entre ellos destaca Alejandro Gómez, fallecido el 21 de enero de 2021. El vigués fue subcampeón del mundo por equipos en el medio maratón de Palma, medalla de plata en el Europeo de cross de Alnwick en 1995 y, sobre todo, Premio Príncipe de Asturias con la selección española de maratón.

La carrera santiaguesa puede presumir de un alto nivel de calidad salpicado por olímpicos de renombre. El próximo 26 de octubre las calles santiaguesas volverán a vibrar con todos aquellos que estén dispuestos a competir –las inscripciones ya se encuentran abiertas– por donde pisaron ya olímpicos de prestigio.