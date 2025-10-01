Los corredores portugueses van unidos a la historia de la Carreira Pedestre de Santiago

En los primeros años de la CARREIRA PEDESTRE DE SANTIAGO, los atletas españoles y portugueses se disputaban las mejores marcas. El desembarco de participantes lusos fue todo un acontecimiento a partir de la tercera edición de la carrera, que pronto se ganó un nombre y un prestigio en el país vecino, hasta el punto de que llegó un momento en que uno de cada cuatro corredores era portugués.

En cada edición de la Carreira Pedestre compostelana la participación portuguesa ha sido siempre numerosa y de calidad. Muchos corredores lusos vienen para competir por el cuantioso premio en métalico; otros simplemente para empaparse del fantástico ambiente de atletismo que destila esta prueba y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Delfín Moreira, ganador en 1980, fue el primer luso en lograr la victoria en la Plaza do Obradoiro. También hay que recordar a la campeona del mundo Rosa Mota, al plusmarquista Antonio Pinto y a otros atletas de calidad como David Tabares, Carlos Monteiro –que ganó en tres ocasiones– Albertina Dias –vencedora también en tres ediciones–, Carla Machado o Concepçao Ferreira.

El desembarco en Santiago de los atletas africanos

En la décimotercera edición de la carrera, disputada en 1995, el primero en cruzar la meta fue el tanzano John Gilay. Pero el verdadero terremoto africano llegó dos años más tarde con la victoria del keniata Godfrey Muriuki.

El keniata Godfrey Muriuki pasando por Platerías / ECG

Ese dominio africano fue continuo hasta 2012, cuando apareció el olímpico arzuano Lolo Penas, que se convirtió en el único corredor que ganó la pedestre compostelana en cuatro ocasiones. Y además lo hizo de forma consecutiva.

En la actualidad, una vez que los africanos dejaron de participar, las victorias en la Carreira Pedestre Popular de Santiago se debaten entre un podio gallego o portugués.

Dominio gallego en hombres y portugués entre las mujeres

Queda lejos en el recuerdo aquella primera edición de la Carreira Pedestre Popular de Santiago en la que la pretensión de la mayoría de participantes era simplemente cruzar la meta después de doce kilómetros que se antojaban larguísimos. Los organizadores no podían ni imaginar el nivel que, con el tiempo, iba a alcanzar la nómina de ganadores de la prueba.

La Carreira Pedestre Popular de Santiago conoció 16 triunfos gallegos agrupados en diez atletas de los que tres fueron profetas en su tierra ya que los compostelanos Juan Santos (1978), Javier Fernández Feijóo (1983 y 1984) y Manuel García Gendra (1987) saben lo que es ser aclamados por el público al cruzar la meta en primera posición.

Pero si alguien destaca es el arzuano Lolo Penas, el corredor con más triunfos en la plaza do Obradoiro tras imponerse en 2012, 2013, 2014 y 2015.

Lola Penas en el trancurso de la prueba en el año 2009

El segundo país con más triunfos es Kenia con 11 victorias mientras que Portugal cuenta con 9 triunfos entre los que destacan los tres de Carlos Monteiro (1986, 1988 y 1989).

No es muy distinto el palmarés femenino, en donde el dominio portugués es aplastante. Hasta 22 triunfos lusos se contabilizan hasta la fecha, destacando las tres victorias de la campeonisima Rosa Mota (1981, 1982 y 1987). A continuación en ese palmarés por países está Kenia, con siete victorias y después España con seis ediciones gallegas –tres de ellas santiaguesas con Fátima Paz (1978 y 2000) y Esther Pedrosa (1990)– y una catalana, mientras que Etiopía contabiliza un triunfo y Venezuela los seis últimos con Joselyn Brea.

Grandes campeones mundiales y olímpicos dejaron su huella

Una vez celebradas las dos primeras ediciones de la Carreira Pedestre Popular de Santiago con un gran éxito de participación, nadie de la organización se imaginaba el enorme salto de calidad que iba a dar la prueba con el desembarco de una legión portuguesa que aportaba corredores de mucho prestigio a nivel internacional.

Sin duda, la participante más destacada de cuantas lucieron el dorsal de la prueba fue la portuguesa Rosa Mota. Subió hasta en tres ocasiones a lo más alto del podio, en los años 1981, 1982 y 1987, pero su palmarés va mucho más allá. Sus éxitos la convierten en la mejor atleta lusa de todos los tiempos. A su innumerable relato de victorias suma oros olímpicos, títulos mundiales y campeonatos europeos.

La portuguesa Rosa Mota con su trofeo de ganadora de la Carreira Pedestre Popular de Santiago en 1987 / ECG

En su larga trayectoria ganó cinco medallas de oro en la prueba de maratón de grandes competiciones. La más importantes, quizá, fue la conseguida en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, después de hacerse con el bronce en la anterior edición de esa competición en Los Ángeles 1984.

La categoría masculina no le anda a la zaga a las mujeres que participaron en la Carreira Pedestre Popular de Santiago. Uno de los hombres más destacados de cuantos tomaron parte en la prueba atlética compostelana es el portugués Antonio Pinto, que se impuso en la plaza do Obradoiro en 1993. El corredor luso fue plusmarquista mundial de maratón y además se impuso en tres ocasiones en el prestigioso maratón de Londres.

El portugués, plusmarquista mundial de maratón, Antonio Pinto / ECG

A esta gran nómina de atletas portugueses se suman los gallegos olímpicos como Alejandro Gómez, Carlos Adán, De la Torre o Lolo Penas que siempre aportaron mucha emoción a la carrera.

La carrera santiaguesa puede presumir de un alto nivel de calidad que aumentó con la participación de atletas africanos pero en donde la verdadera emoción la aportan los corredores portugueses, que arrastran a Santiago a numerosos espectadores que no dejan de animarlos, y los gallegos que quieren ser profetas en su tierra venciendo en un lugar tan emblemático como la plaza do Obradoiro.