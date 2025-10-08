El continuo ritmo de inscritos de la Pedestre confirma el tirón de la prueba

La organización de la Carreira Pedestre de Santiago por parte de EL CORREO GALLEGO va a afinando los últimos detalles para la celebración de esta 46º edición el próximo 26 de octubre. La prueba atlética está superando las cifras de inscripciones de los últimos años y a estas alturas, cuando todavía faltan casi tres semanas parea su celebración, ya supera el millar de deportistas que solicitaron su dorsal.

Es más, con respecto a la pasada edición se está superando la cantidad de anotados en estas mismas fechas en cerca de un 30%, lo que permite albergar la esperanza de rozar los 4.000 participantes ya que el 28 de octubre del año pasado se recogieron 3.415 dorsales, lo que supuso la cifra más alta en la carrera compostelana desde la pandemia.

El pastorincense Esteban Iglesia y la pobrense Laura Santos son los vencedores de la pasada edición y habrá que esperar para saber si se van a presentar en la línea de salida.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo 19 de octubre, a las 23.59 horas a un coste de 10 euros que se podrán pagar mediante cualquier tarjeta, siguiendo las instrucciones que figuran en este enlace.

También se podrán formalizar de forma presencial hasta el sábado 18 de octubre, en horario comercial (10.00 a 22.00 horas), en la planta de Deportes de El Corte Inglés Santiago (planta baja), donde se podrá realizar el pago en efectivo o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Para evitar tiempos prolongados de espera, para anotarse por grupo, se admitirá un máximo de 10 corredores por persona.

Habrá opción de inscribirse de las dos formas anteriores hasta el martes 21 de octubre a las 23.59, pero en este caso la inscripción pasará a tener un coste de quince euros.

Premio para equipos de empresas

Se establece un premio especial para la participación de equipos de empresas. En este caso, la inscripción se podrá hacer de forma individual, en la que cada participante se inscribirá cubriendo el formulario normal de inscripción aunque en la casilla del club pondrá el nombre de la empresa y deberá marcar el apartado de esta categoría, o de forma colectiva, en cuyo caso la empresa correrá con la inscripción de todos sus miembros, mínimo 10 participantes, para lo que debe solicitar una cuenta de usuario, enviando un correo electrónico a la dirección e-mail soporte@emesports.es a fin de inscribir directamente a todos sus miembros.

Será obligatorio cumplimentar un formulario donde figuren todos los datos de todos los corredores. Recibirá un premio especial el primer equipo clasificado, que consistirá en un vale para una comida para los participantes valorada en 300 euros. Para puntuar deberán llegar a meta al menos diez participantes.

Inscripciones de los clubes y los colegios

Las inscripciones por club y por colegios (centros de enseñanza) solo se podrán realizar online hasta el viernes 17 de octubre, a las 23.59 horas.

Cada club, colegio o centro de enseñanza recibirá un usuario y contraseña, tras enviar un email a soporte@emesports.es, para que les asignen credenciales de acceso. Habrá ocho categorías; juvenil, cadete, infantil y alevín tanto masculino como femenina que engloba a los nacidos entre 2008 y 2015.