Rozando los 250.000 atletas

La Carreira Pedestre Popular de Santiago vivirá el próximo 26 de octubre su edición número 46, para la que siguen abiertas las inscripciones. En su larga historia la organización se vio obligada a adaptarse con rapidez a un alto número de participantes.

Hasta la fecha se cursaron en total 244.094 dorsales. La prueba está cerca de cruzar el horizonte del cuarto de millón, de los 250.000 participantes, aunque es poco probable que eso suceda en esta edición, aunque hay que destacar que hasta en 34 carreras de las 45 disputadas hasta la fecha se superaron los 5.000 atletas inscritos.

El récord de dorsales se remonta a la edición de 1983. No fue aquella una carrera cualquiera. Los santiagueses suspiraban por una victoria del atleta local Javier Fernández Feijóo frente a la armada portuguesa que cada último domingo de octubre desembarcaba en la capital gallega con atletas de primerísimo nivel. Aquel día fueron muchos los compostelanos que salieron a la calle para animar a su ídolo y empujarlo a la victoria.

Javier Fernández Feijóo puede presumir de haber cumplido su sueño y el de miles de aficionados además de haber vencido en la prueba con más participación de la historia de la carrera. Fueron 7.328 los atletas que solicitaron su dorsal y que dificultaron la salida ya en la avenida de Xoán XXIII y de cuyo pistoletazo se encargó el entonces alcalde de la ciudad, Xerardo Estéve, varios metros por delante de los corredores, lo que hizo que algunos coches de la organización se vieran rodeados por los atletas y se tuvieran que abrir paso a bocinazos.

En las cinco ediciones disputadas hasta esa fecha, el atleta santiagués había conseguido dos segundos puestos, dos terceros y un cuarto. Y aquel 23 de octubre se sacó la espina que tenía clavada y lo hizo a lo grande, rompiendo un dominio portugués que se mantuvo en la carrera femenina con el triunfo de Concepçao Ferreira.

La segunda edición con más participación fue la siguiente, la de 1984, con 7.124 atletas. Javier Fernández Feijóo repetiría triunfo pese a que eran pocos los que lo daban como favorito ante el aumento de la armada portuguesa.

Desde que el entonces presidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, dio la salida se formó un grupo con diez corredores entre los que estaban los compostelanos Feijóo y Julio Iglesias, el vigués Estanislao Durán y varios portugueses con un Antonio Henriques que era el hombre a batir. A la altura de Galeras, del antiguo hospital, Feijóo pegó un tirón que dejó a todos atrás. Con la cuesta de Vite a la vista sabía que tenía el triunfo en la mano. Subió sin apuros, sin sufrimiento, lleno de ganas de repetir la victoria del año anterior. Ya en la zona monumental levantaba su brazo a quienes le aclamaban, a quienes desbordaban gritos de entusiasmo a favor de su ídolo.

En categoría femenina no se logró romper la racha lusa. Carla Machado llegaría primera por delante de su compatriota Leonor Costa y la santiaguesa Esther Pedrosa.

Tendrían que pasar muchos años para aproximarse a una inscripción tan numerosa, aunque no se volvería a superar la barrera de los siete mil participantes. No fue hasta la edición de 2008 cuando se registraron 6.835 dorsales.

Fue una edición de claro dominio africano. El keniata David Kiel batió el récord de la prueba, cubriendo los doce kilómetros en 34 minutos y 46 segundos.

Los africanos no dieron opciones. Después de destacarse un grupo de una treintena de corredores, entre los que estaban los gallegos Lolo Penas, Carlos Villamor, Robertas Geralavicius, Elías Salvador y Rafael Fuentes, llegó el primer demarraje en las inmediaciones de Os Concheiros. Yator puso la quinta marcha y solo los keniatas lo siguieron.

Ya en A Rosa los únicos que aguantaban su ritmo eran Kiel y Laban Korir. Y cuando parecía que todo estaba decidido, los dos perseguidores protagonizaron un acelerón en Galeras que los llevó a pisarle los talones a su compatriota alcanzando la cima de la cuesta de Vite. Esta vez se rompió el dicho que dice que quien corona en cabeza la mayor dificultad de la prueba resulta vencedor.

En la plaza de Cervantes ya corrían los tres en paralelo. La prueba se decidiría en los últimos metros con un David Kiel que llegó más entero y rebajaba en 22 segundos la marca lograda el año antes por Silas Kipruto. El mejor gallego sería Lolo Penas, en el octavo lugar.

En categoría femenina la triunfadora sería Gladys Cherono. La keniata también rebajó el registro del año anterior de Joan Abaiaei en 31 segundos. Completaron el podio Leah Jerotich y Mihret Tadesse, con María Jesús Gestido en la sexta posición.